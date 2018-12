18. Dezember 2018, 22:04 Uhr Kreisstadt Weihnachtliche Stadtführung für Kinder

Einen Rundgang durch die Altstadt für Kinder im Vor- und Grundschulalter bieten die Dachauer Gästeführer am Freitag, 21. Dezember, an. Beim Spaziergang durch die weihnachtlich geschmückte Altstadt und entlang der dunklen Gassen hinauf zum Schlossberg werden Bräuche zu Weihnachten, Märchen und Geschichten erzählt. Die Veranstaltung endet beim Winterpunsch. Vor der Führung können sich die Kinder von den Gästeführerinnen Nina Schiffner und Ilona Huber mit einem weihnachtlichen Symbol schminken lassen. Beginn der einstündigen Führung ist nach Einbruch der Dunkelheit um 17. 30 Uhr an der Tourist-Info der Stadt Dachau, Konrad-Adenauer-Straße 1. Begleitung bei jüngeren Kindern erforderlich.