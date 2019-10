Der Kreisjugendring Dachau lädt zusammen mit der Kreisjugendpflege die Schülermitverwaltungen (SMV) zu einem Vernetzungstreffen ein. Schülerinnen und Schüler, die sich beim Münchner Schülerbüro engagieren, werden bei dem Treffen ihre Arbeit vorstellen. Es geht dabei um den Erfahrungsaustausch in der SMV-Arbeit und um die bisherige Vernetzung der Schülerorgane im Landkreis. Hintergrund des Treffens ist ein Antrag aus dem Jugendkreistag, auch in Dachau ein Schülerbüro einzurichten. Das Treffen findet an diesem Donnerstag, 24. Oktober, um 16 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus in Dachau statt.