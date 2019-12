Das Landratsamt wird das Serviceangebot der Kfz-Zulassungsstelle nicht erweitern. Die Wartezeiten der Bürger hätten sich seit 2016 deutlich verringert, laut einer aktuellen Erhebung seien 58 Prozent der Kunden mit dem gesamten Angebot sehr zufrieden. Der Kreisausschuss lehnte einen Antrag der Freien Wähler Dachau ab, die Zulassungsstelle an einem Wochentag bis 20 Uhr zu öffnen und Aufrufnummern mit den Wartezeiten ins Internet zu übertragen. Der Publikumsverkehr laufe seit drei Jahren gut, eine Änderung des Angebots sei nicht nötig, so das Landratsamt.

Die steigenden Einwohnerzahlen im Landkreis Dachau machen sich auch beim Andrang in der Kfz-Zulassungsstelle bemerkbar. Die Fallzahlen nehmen deutlich zu, 2018 wurden 35 000 Besucher registriert. Die meisten Kunden kommen von März bis Mai, "da haben die Mitarbeiter Urlaubssperre", sagte Claudia Stier, stellvertretende Sachgebietsleiterin der Abteilung Verkehrswesen im Landratsamt. Besonders an den Vormittagen herrscht Hochbetrieb, da sei die Zulassungsstelle besser besetzt, so Stier. Bis 2016 mussten in den drei Monaten mit dem größten Besucherandrang noch 40 Prozent der Kunden mehr als hundert Minuten warten. 2016 wurde das Personal aufgestockt und die Öffnungszeiten wurden geändert. Jetzt ist am Montag und Mittwoch um 15.30 Uhr Annahmeschluss. Grund dafür sind Statistiken, wonach zu späteren Zeiten immer weniger Bürger in die Zulassungsstelle kommen. 2018 registrierte die Zulassungsstelle vormittags 25 824, nachmittags 9295 Besucher. Abendöffnungszeiten stünden deshalb in keinem Verhältnis zum nötigen Aufwand, so Stier.

Im Juli 2018 wurde die Terminreservierung erweitert. Die Zulassungsstelle kann dadurch mehr Termine anbieten. Das hat laut Landratsamt dazu geführt, dass 2019 nur noch zwei Prozent der Kunden länger als hundert Minuten warten mussten. Derzeit müssten 50 Prozent der Besucher höchstens 20 Minuten warten, bis sie an die Reihe kämen.

Die Freien Wähler Dachau fordern dennoch weitere Verbesserungen. "Ein Viertel der Leute warten weiter länger als 40 Minuten", sagte Fraktionssprecher Sebastian Leiß im Kreisausschuss. Wartezeit sei vergeudete Zeit. Der Bürger messe die Servicequalität einer Behörde daran, wie lange er warten müsse. Leiß appellierte erneut ans Landratsamt, die Aufrufnummern und Wartezeiten ins Internet zu stellen und an einem Tag die Zulassungsstelle auch abends zu öffnen. Die Behörde müsse arbeitnehmerfreundlicher werden. Eine Abendöffnung erfordere weiteres Personal, außerdem gebe es keinen Bedarf dafür, wandte Landrat Stefan Löwl (CSU) ein. Bürgerservice werde nicht durch das Internet, sondern mit ausreichendem und engagiertem Personal erreicht. Das Landratsamt lehnt es weiterhin ab, die Wartezeiten im Internet anzuzeigen. Denn der Besucherandrang könne sich sehr schnell verändern. Wer wegen einer angezeigten kurzen Wartezeit in die Zulassungsstelle komme und dann dennoch länger warten müsse sei verärgert. Der Kreisausschuss lehnte den Antrag der Freien Wähler Dachau gegen die Stimme von Sebastian Leiß ab.

Mitte oder Ende 2020 werde ein neues Aufrufsystem eingeführt, so Claudia Stier. Es bietet neue Nutzungsmöglichkeiten für die Bürger an. Unter anderem können Informationen über notwendige Unterlagen bei der Terminreservierung angezeigt oder der aktuelle Aufruf eingesehen werden. Über einen mit Informationen gespeicherten Strichcode auf der Wartenummer können Kunden auch eine Onlinebewertung abgeben.