16. Juli 2019, 22:31 Uhr Kreisausschuss Dachau Perfekte Partnerschaft

Landkreis unterstützt weiterhin Demokratie-Projekt

Der Landkreis will das Projekt "Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Dachau" auch in den kommenden Jahren fortführen. Die Mitglieder des Kreisausschusses haben einstimmig beschlossen, finanzielle Mittel für die neue Förderlaufzeit von Anfang 2020 bis Ende 2024 bereitzustellen. Der Kreisjugendring Dachau soll das Projekt weiterhin koordinieren.

Das Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat das bundesweite Programm "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" entfristet, in dem die Partnerschaft für Demokratie bezuschusst wird. Bestehende Förderprojekte können aber bis zum 1. August beantragen, in die neue Förderlaufzeit aufgenommen zu werden. Diese umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2024. Das Projektvolumen in Dachau beträgt für diese Zeit 625 000 Euro, davon steuert 75 000 Euro der Landkreis selbst bei.

Die Partnerschaft für Demokratie hat seit ihrer Gründung im Jahr 2015 laut Kreisverwaltung "zahlreiche Projekte im Bereich der Präventionsarbeit, Stärkung der Willkommens- und Integrationskultur sowie der Förderung von Demokratie und Jugendbeteiligung" auf die Beine gestellt. Verwaltungsmitarbeiter Wolfgang Reichelt lobte die Verantwortlichen des Kreisjugendrings für ihre Arbeit und sprach im Kreisausschuss von einem "sehr guten Konstrukt" und einem "Vorzeigeprojekt". Der Landkreis steche damit bundesweit heraus. Auch Landrat Stefan Löwl (CSU) sagte vor dem Hintergrund eines lauter werdenden Rechtsextremismus, der Kampf gegen gruppenbezogene Menschfeindlichkeit sei sehr aktuell. So sah das auch Marese Hofmann "Es ist ein Muss, diese Projekt weiterzuführen. Es ist dringend notwendig."