23. August 2018, 21:58 Uhr Kreis-Grüne Neue Doppelspitze

Jutta Krispenz und Michael Fritsch führen die Grünen im Landkreis an

Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Dachau hat einen neuen Vorstand gewählt. Neue Sprecher sind Michael Fritsch aus Karlsfeld und Jutta Krispenz aus Dachau. Sie lösen damit Marese Hoffmann und Achim Liebl ab, die bis dahin als Doppelspitze fungierten. Hoffmann bleibt weiterhin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag. Als Schatzmeisterin wurde Sarah Jakob (Dachau) wiedergewählt. Als Beisitzer wurden Jasmin Lang (Dachau), Alexander Heisler (Petershausen), Richard Seidl (Dachau) und Jörg Wunsch (Petershausen) gewählt. Michael Fritsch, der zuvor den Ortsverband in Karlsfeld gegründet hatte, hat sich viel vorgenommen: "Wir wollen den Menschen im Landkreis Dachau zeigen, dass wir die Alternative zum CSU-Verdruss sind. Ob beim Bürgerbegehren ,Betonflut eindämmen', bei der dritten Startbahn oder beim Polizeiaufgabengesetz - es ist wichtig, dass die Grünen mitbestimmen, wohin Bayern in Zukunft geht."

Jutta Krispenz möchte die traditionellen Ziele der Grünen im Landkreis voranbringen. "Bewahren der Schöpfung und Nächstenliebe sind die christlichen Entsprechungen zu nachhaltiger ökologischer Wirtschaft und zum Einsatz für die Menschenrechte. Es kann nicht sein, dass Menschen um ihre Identität fürchten, weil Muslime eine Moschee haben wollen, während gerade im Mittelmeer mit jedem Flüchtlingsboot der europäische Humanitätsgedanke untergeht. "

Michael Fritsch ist Wirtschaftsinformatiker und arbeitet als Berater für Innovation und digitales Marketing bei einem mittelständischen Anbieter aus Stuttgart. Er ist 41 Jahre alt und lebt in Karlsfeld mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Jutta Krispenz ist evangelische Theologin und arbeitet als Professorin für Altes Testament an der Philipps-Universität Marburg. Sie lebt in Dachau, ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.