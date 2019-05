16. Mai 2019, 21:51 Uhr Kranzberger Forst Dachauer Naturfreunde im Weltwald

Unter fachkundiger Führung von Stefan Huber erkunden die Dachauer Naturfreunde am Sonntag, 19. Mai, bereits zum fünften Mal den Weltwald im Kranzberger Forst. Auf einer Fläche von 100 Hektar findet man dort eine Sammlung von Bäumen aus aller Welt. Seit den ersten Pflanzungen 1987 sind heute bereits über 300 Baum- und Straucharten vertreten. Auf der Entdeckungsreise durch die Kontinente kann man unter anderem Mammutbäume, Tulpenbäume, Libanon-Zedern oder Japanische Schirmtannen bestaunen. In der Mitte des Weltwaldes, unweit der mehr als 1000 Jahre alten Kirche Sankt Clement, befindet sich der Zentralpavillon. Derzeit kann man dort die Ausstellung "Wald - Forest", eine Gegenüberstellung der Forstwirtschaft in Deutschland und den USA, besichtigen. Im näheren Umfeld davon sind die Gärten der Kontinente angesiedelt. Sie bieten auf spielerische Weise auch kulturelle Einblicke in die Heimatländer der Weltwaldbäume. Zum Abschluss besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Abendessen. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr auf der Thoma-Wiese. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet.