3. April 2019, 22:14 Uhr Kostensteigerung Skaterpark wird erheblich teurer

Karlsfeld baut die Anlage für 200 000 Euro, das Konzept stammt von zwei Jugendlichen

Von Christiane Bracht, Karlsfeld

Die Karlsfelder Gemeinderäte haben am Dienstag schon etwas schlucken müssen: Der Skaterpark, den sich eine Gruppe Jugendlicher dringend wünscht, wird deutlich teurer als erwartet. Etwa 200 000 Euro wird das Projekt vermutlich verschlingen. Das jedenfalls rechnete Fritz Maier vom Tiefbauamt den Mitgliedern des Hauptausschusses vor.

Noch stehen die Betonstreifen der alten Rampen auf dem Gelände, sagte Maier. Diese müssten zunächst abgebaut und die Fläche mit einer neuen Deckschicht überzogen werden. Allein das wird voraussichtlich mit 45 000 Euro zu Buche schlagen. Die neun Rampen, welche die Kinder sich fürs Skaten, Scooten und BMXen wünschen, kosten voraussichtlich 121 000 Euro, so die Auskunft Maiers. Hinzu kommen noch 20 Prozent an Planungskosten.

Das Konzept, das Robin und Noah, zwei elfjährige Karlsfelder, Ende Januar den staunenden Gemeinderäten inklusive 240 Unterstützerunterschriften präsentiert hatten, darf die Gemeinde nicht einfach übernehmen. Die Verwaltung hatte beim Bezirk Oberbayern angefragt, ob das Projekt frei vergeben werden dürfe. Doch die Behörde hatte unmissverständlich darauf hingewiesen, dass der Wert einer neuen Anlage zu hoch dafür sei. Eine Planung und Ausschreibung des Auftrags sei zwingend erforderlich. Die Einschaltung eines Planers macht die Sache jedoch entsprechend teuer. Die Jungen hatten bereits ein Angebot eingeholt. Danach sollte ein Skaterpark etwa 120 000 Euro kosten. Im Januar waren die Gemeinderäte begeistert gewesen. Das mutige und fast schon professionelle Auftreten der beiden Elfjährigen wurde belohnt, das Projekt in die Planungen für das nächste Jahr aufgenommen. Doch nun "folgt die Ernüchterung" - so fasste es jedenfalls Holger Linde (CSU) zusammen. Er ist einer der wenigen, die nächstes Jahr bei der Kommunalwahl nicht mehr kandidieren, und vielleicht wagte er es deshalb klar zu sagen: "Ich werde nicht dafür stimmen, weil der Haushalt das nicht hergibt."

Die anderen Gemeinderäte wollten das Engagement der beiden Elfjährigen trotz der hohen Kosten weiter unterstützen. "Es war ein deutliches Signal an uns. Wir wollten immer, dass die Jugendlichen sich Gedanken machen und aktiv werden. Jetzt sollten wir das auch unterstützen", forderte Venera Sansone (SPD). "Der Haushalt schaut heuer nicht gut aus", gab Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) zu bedenken. Allerdings sei er am Sonntag bei der Skateranlage in Dachau gewesen und habe gesehen, wie viel Andrang dort herrsche. Für Karlsfelder Jugendliche sei es schwierig, dort auch noch zum Zuge zu kommen. "Wenn jetzt die Möglichkeit ist, den Skaterpark zu errichten, ist das auch der richtige Zeitpunkt, selbst wenn der Haushalt nicht viel Luft bietet", sagte Adrian Heim (Bündnis). Und so beschloss der Hauptausschuss trotz hoher Kosten, das Projekt so schnell wie möglich umzusetzen, am besten noch dieses Jahr.