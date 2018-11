20. November 2018, 21:50 Uhr Kostenloses Angebot Rentensprechtage im Landratsamt

Im Landratsamt am Weiherweg finden jeweils montags Rentensprechtage statt. Wer dieses Angebot annehmen will, muss sich rechtzeitig unter Angabe der persönlichen Versicherungsnummer direkt bei der Deutschen Rentenversicherung über eine kostenlose Hotline mit der Nummer 0800/678 91 00 anmelden. Zum Rentensprechtag sind die Versicherungsunterlagen und der Personalausweis mitzubringen. Sämtliche Beratungen in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sind kostenfrei.