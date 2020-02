Ein Beratungstag für Kulturschaffende und Kreativunternehmen aus Stadt und Landkreis Dachau wird am Dienstag, 18. Februar, angeboten. Er findet von 9 bis 15 Uhr im Coworking-Space "Jocher 8" statt. Das Beratungsangebot richtet sich an Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaffende und Kreative der elf Teilbranchen Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Markt für darstellende Künste, Architekturmarkt, Designwirtschaft, Pressemarkt, Werbemarkt und Software- beziehungsweise Games-Industrie, die fachkundige Unterstützung und Beratung suchen. Im Rahmen der Beratung können Fragen rund um die Themen Selbständigkeit, Akquise, Vernetzung, Finanzierung oder einfach zur generellen Orientierung gestellt werden.

Mit dem Beratungsangebot möchten die Stadt und der Landkreis Dachau in Kooperation mit dem Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München an die vergangenen Beratungstermine anknüpfen. Die Beratungen finden im Coworking-Space "Jocher 8", in der Jocherstraße 8 in Dachau statt. Die Beratung durch Christina Schepper-Bonnet, Mitarbeiterin des Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München ist kostenlos und kann je nach Bedarf bis zu einer Stunde dauern.

Bezüglich der Terminvereinbarung können sich interessierte Kultur- und Kreativschaffende direkt an das Kompetenzteam wenden. Die E-Mail lautet: kreativ@muenchen.de. Wer das Angebot annimmt, wird gebeten, bei der Terminvereinbarung anzugeben, dass es sich um den Beratungstag in Dachau handelt.