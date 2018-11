19. November 2018, 22:08 Uhr Korneliusgemeinde Karlsfeld Geistliche Abendmusik zum Buß- und Bettag

Der Kornelius-Singkreis lässt seine schon traditionelle Abendmusik wieder aufleben. In der Korneliuskirche Karlsfeld erklingen am Buß- und Bettag, 21. November, um 19.30 Uhr das Kyrie und das Gloria aus der Missa brevis in G von Josef Gabriel Rheinberger, Teile der Missa Katharina von Jacob de Haan, sowie Instrumentalstücke daraus. Anja Brandstetter auf der Flöte und Ingo von Bargen am Klavier sind die Instrumentalisten. Dem Tag entsprechend ergänzt eine Andacht die abendliche Veranstaltung. Pfarrerin Barbara Hopfmüller hält sie zwischen den musikalischen Darbietungen. Eintritt frei.