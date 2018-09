6. September 2018, 22:08 Uhr Koperinkusstraße Betriebsansiedelungen

Berliner Immobilienfirma erwirbt in Dachau das Maytec-Areal

Von Viktoria Großmann, Dachau

Eigentlich wollte Maytec längst in Olching sein, noch aber produziert das Unternehmen für Sondermaschinenbau an der Kopernikusstraße in Dachau Ost. Dort reicht für den Betrieb die Kapazität jedoch nicht mehr aus. Im Gewerbegebiet Olching hofft Maytec in einem Neubau seine Produktion verdoppeln zu können, von bis zu 50 neuen Arbeitsplätzen war vor einem Jahr die Rede. Ende dieses Jahres will das Unternehmen nun aber wirklich umziehen, das Grundstück ist verkauft.

Wie das Immobilienunternehmen Beos AG aus Berlin mitteilt, hat es die Flächen für "eine deutsche Investorengruppe" erworben. Zum 1. Januar sollen Fläche und Gebäude übergeben werden. Es geht um knapp 7000 Quadratmeter Nutzfläche für Produktion, Büros und weitere Nutzungen. Gerade für mittelständische Unternehmen seien die Gebäude und Flächen gut wiederverwertbar, teilt Beos mit. Die Hallen und Büros waren 2001 errichtet worden. Gemeinsam mit Maytec will auch der Nachbar Thorlabs Dachau verlassen. Auch das Elektronikunternehmen wollte schon längst im Gada-Gebiet in Bergkirchen sein, ist aber vorläufig noch da.

Die gute Nachricht für Dachau, dessen Kämmerer und Stadträte stets um die Gewerbesteuereinnahmen besorgt sind, ist, dass es offensichtlich Nachfolger gibt. Schon länger bekannt war, dass auf dem Grundstück neben Maytec der Zulieferbetrieb Autoliv ein neues Forschungszentrum realisieren will. Zwar wird der schwedisch-amerikanische Hersteller von Sicherheitssystemen die Produktion in Dachau an der Theodor-Heuss-Straße ganz einstellen, dafür aber der Stadt als Standort insgesamt treu bleiben und andere Arbeitsplätze schaffen.

In der Stadt wird stets betont, dass die Nachfrage von Gewerbetreibenden nach Flächen aufgrund der guten Anbindung Dachaus sehr hoch sei. Maytec hatte sich vor einem Jahr beklagt, dass die Genehmigungen für eine Ausdehnung des Betriebs Jahre auf sich warten ließen. Einen kompletten Neubau an anderer Stelle sah das Unternehmen letztlich als günstiger an. Etwa 160 Arbeitsplätze nimmt auch Thorlabs mit, wenn es die Große Kreisstadt verlässt. Letztlich mag auch der direkte Zugang zur Autobahn A 8 manchen Betrieben attraktiver erscheinen, als die ewig verstopfte Bundesstraße B 471, deren Ausbau noch viele Jahre auf sich warten lässt. Die Geschäftsführung von Maytec hatte gleichwohl die Bemühungen der Stadt gelobt und auch die Erreichbarkeit des Standorts in Dachau Ost mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch dem Fahrrad. Das kann Bergkirchen eher nicht bieten.

So gern die Stadt mehr Betriebe ansiedeln möchte, so ungern sehen das die Bürger. Bereits beim Ausbau des Gewerbegebiets zwischen Siemens- und Schleißheimer Straße, wo nun Autoliv sich neu ansiedeln möchte, gab es Proteste von Anwohnern an der Alten Römerstraße. Von einigen Bürgern heftig abgelehnt wird auch die Ansiedlung neuer Betriebe auf dem Gelände des früheren Feinpappenwerks Schuster an der Schleißheimer Straße 100.

Gegner argumentieren, dass die Straße nicht noch mehr Verkehr aufnehmen kann. Die Stadt Dachau aber sorgt sich um ihre zukünftigen Finanzen. Mit den Einwohnern wachsen die Ausgaben, schon jetzt werden auch vom Freistaat die Einnahmen der Stadt gemessen an ihrer Größe als unterdurchschnittlich angesehen. Auch auf dem MD-Gelände sollen einst Unternehmen Platz haben. Allerdings soll dort laut einem von der CSU angeführten Mehrheitsbeschluss kein Gewerbegebiet, sondern ein Kerngebiet entstehen. Die SPD hatte diesen Beschluss stets bekämpft.