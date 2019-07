10. Juli 2019, 22:05 Uhr Konzertführer Typische Klänge von der Insel

Vokal Ensemble München singt englische Madrigale

Von Adolf Karl Gottwald, Dachau

Das Vokal Ensemble München, in Dachau noch in guter Erinnerung als der von Martin Zöbeley geleitete Chor, singt wieder in Dachau, und zwar am kommenden Sonntag, 14. Juli, um 17 Uhr in der Kirche Sankt Jakob. Auf dem Programm stehen englische und deutsche Madrigale aus dem 17. und 20. Jahrhundert. Keine Angst vor dieser Musik des 20. Jahrhunderts, denn sie ist nicht "modern", also überwiegend dissonant oder gar atonal, sondern der Versuch eines der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirkenden englischen Komponisten, "einen typisch englischen Musik-Stil zu etablieren, der sich von der deutsch dominierten Musik des 19. Jahrhunderts abheben sollte".

Dieser Komponist ist der am 14. Juli 1901 in London geborene Gerald Finzi, der die Bemühungen um eine typisch englische Musik mit seinen bekannter gewordenen Komponisten-Kollegen Ralph Vaughan Williams und Arthur Bliss teilte, und gerade Gerald Finzis Musik wird immer als besonders typisch englisch gehört. 1939 veröffentlichte er "Seven Poems of Robert Bridges for mixed voices". Fünf Stücke aus dieser Sammlung hat das Vokal Ensemble München in sein am 118. Geburtstag von Gerald Finzi gesungenes Programm aufgenommen. 1939 veröffentlichte auch der deutsche Komponist Hugo Distler ein Chor-Liederbuch, nämlich sein in Deutschland sehr bekannt gewordenes "Mörike Chorliederbuch op. 19". Daraus singt das Vokal Ensemble München vier Stücke. "Doch im Gegensatz zur verspielten, bunten Musiksprache Finzis beschränkt Distler sich in seinen Liedern meist auf einen für jedes Lied spezifischen Klang und erreicht somit eine Klarheit in der Aussage", stellt das Vokal Ensemble München fest. Es wird spannend sein, die heuer gerade 80 Jahre alten englischen und deutschen Liedvertonungen zu vergleichen.

Die englische Musik des. 17. Jahrhunderts ist mit einer Reihe der schönsten Madrigale vor allem von William Byrd vertreten, für die deutsche Chormusik des 17. Jahrhunderts wurden Werke von Hans Leo Hassler ausgesucht, dessen aufmunterndes "Nun fanget an, ein gut's Liedlein zu singen" wohl jeder deutsche gemischte Chor singt.