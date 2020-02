Das Sestetto Stradivari wurde im Dezember 2001 in Rom gegründet. In dem Ensemble spielen David Romano und Marlène Prodigo an der Violine, Raffaele Mallozzi und David Bursack an der Viola und Diego Romano und Sara Gentile am Violoncello.

Das Streichquartett ist die klassische Gattung der Kammermusik. Joseph Haydn war mit rund 76 Werken ihr Begründer, Beethoven der Vollender. Mozart schrieb als erster auch bedeutende Streichquintette, das größte, wichtigste Werk dieser Gattung schrieb Franz Schubert. Die Steigerung der Besetzung auf zwei Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli, also das Streichsextett, blieb der Spätromantik vorbehalten. Das nächste Dachauer Schlosskonzert am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr bringt die drei vielleicht wichtigsten Streichsextette ins Dachauer Schloss, nämlich das 2. Streichsextett G-Dur op. 36 von Johannes Brahms, das Sextett "Verklärte Nacht" von Arnold Schönberg und das wunderbare Sextett aus der Oper "Capriccio" von Richard Strauss.

Das Streichsextett besticht durch starke Entfaltung der klanglichen Möglichkeiten. Der Klang ist es, der seine Ausdrucksregionen bestimmt. Johannes Brahms schrieb sein zweites (und letztes) Streichsextett im September 1864 und Mai 1865 in Lichtenthal bei Baden-Baden. Uraufgeführt wurde es im Oktober 1866 in Boston (!), die europäische Erstaufführung folgte im November 1866 in Zürich. Der Brahms-Kenner Max Kalbeck weist darauf hin, dass das Werk, insbesondere der erste Satz, für Brahms eine "tönende Erinnerung an seine Göttinger Liebe" (Agathe von Seibold) sei, und Brahms selbst sagt: "Da habe ich mich von meiner letzten Liebe losgemacht." Diese persönlichen Bezüge sind eingebettet in Lieblichkeit der Melodik und Reichtum des Klanges.

Das Streichsextett "Verklärte Nacht" op. 4 (1899) von Arnold Schönberg gehört noch zu seinen spätromantischen Anfängen, vor der Wende zum Atonalen. Es ist ein Versuch, die symphonische Dichtung der Spätromantik - man denke an Franz Liszt und Richard Strauss - auf eine Besetzung der Kammermusik zu übertragen. Ausgangspunkt ist ein Gedicht von Richard Dehmel, das mit den Worten "Zwei Menschen gehen durch den kahlen, kalten Hain" beginnt und mit "Zwei Menschen gehen durch hohe, helle Nacht" endet. Schönbergs Musik dazu ist nicht wirklich Kammermusik, sie setzt im lyrischen Ausdruck an und schließt im Tone hymnischer Verklärung.

"Ein Konversationsstück für Musik in einem Aufzug" nennen Richard Strauss und sein Textdichter Clemens Krauß ihr 1941 abgeschlossenes Bühnenwerk "Capriccio". Es wurde bei der "glanzvollen" Uraufführung am 28. Oktober 1942 in der Bayerischen Staatsoper München ein riesiger Erfolg. Der Inhalt: Ein Dichter und ein Musiker streiten sich um den Vorrang von Dichtung oder Musik. "Primo le parole - dopo la musica" meint der Dichter, "Primo la musica - dope le parole" sagt der Musiker. Ein wahrhaft klangprächtiges, bezauberndes Streichsextett führt in das geistreiche Spiel um die genannte Problemstellung. Während dieser Musik ist auf der Bühne ein Theaterdirektor in seinem Lehnstuhl eingeschlafen. Zum Ende des musikalischen Vortrages erwacht er und bemerkt, bei sanfter Musik könne man am besten schlafen. Auch diese Erfahrung kann das Dachauer Konzertpublikum beim kommenden Dachauer Schlosskonzert mit drei Kompositionen für Streichsextett machen.