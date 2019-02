13. Februar 2019, 22:00 Uhr Konzertführer Klangliche Dichte auf zwölf Saiten

Das "Orion Streichtrio" spielt im Dachauer Schloss Werke von Mozart, Schubert, Kodály und von Dohnányi

Von Adolf Karl Gottwald, Dachau

Das nächste Dachauer Schlosskonzert am kommenden Samstag, 16. Februar, 20 Uhr, ist ein Abend mit dem Orion Streichtrio. Die Krone der Kammermusik ist zweifellos das Streichquartett, das sich im 18. Jahrhundert aus der barocken Triosonate entwickelt hat. Eine Übergangsform ist das Streichtrio in der Besetzung Violine, Viola, Violoncello. Joseph Haydn hat noch viele Streichtrios in der barocken Besetzung geschrieben, Beethoven hat fünf Streichtrios veröffentlicht, bevor er sich an die Komposition von Streichquartetten wagte. Mozart hat nur ein einziges Streichtrio geschrieben, doch dieses Stück ist eines seiner größten Werke der Kammermusik, es ist das Divertimento für Violine, Viola und Violoncello Es-Dur KV 563 vom September 1788. Beim Dachauer Schlosskonzert bildet dieses Divertimento mit seinen sechs Sätzen Allegro, Adagio, Menuett, Andante mit Variationen, zweites Menuett, Rondo den ersten Teil des Programms; die weiteren Stücke folgen erst nach der Pause. Hermann Abert hat das Werk in seiner Mozart-Biografie folgendermaßen charakterisiert: "Wie immer (bei Mozart), so hat auch hier das Problem des äußeren Klanges - nur drei Streichinstrumente ohne die zweite Violine - entscheidend auf die musikalische Gestaltung eingewirkt, und es ist bewundernswert, wie sich hier Mozart als Meister der Beschränkung zeigt. Das Aushilfsmittel der Doppelgriffe erscheint verhältnismäßig selten, häufiger schon die gebrochenen Akkordfiguren, meist aber ist der Satz rein dreistimmig gehalten und gewinnt durch die teilweise sehr virtuose Ausnützung der Ausdrucksmöglichkeiten jedes Instruments einen Klang von fast unerschöpflicher Fülle und Abwechslung."

Franz Schubert hat sich zweimal der Komposition eines Streichtrios zugewandt, beide Trios blieben Fragment. Die jeweils vollendeten ersten Sätze sind aber herrliche Musik - unverkennbar Schubert - und sowohl bei den ausführenden Künstlern als auch bei den Zuhörern außerordentlich beliebt. Im Dachauer Schlosskonzert wird Franz Schuberts Streichtrio B-Dur D 471 zu hören sein. Der ungarische Komponist Zoltán Kodály, der vor allem als der eigentliche Entdecker des echt ungarischen Volksliedes bekannt geworden ist, hat "um 1905" ein Intermezzo für Streichtrio geschrieben. Es wurde im Juni 1905 im Rahmen eines "Hauskonzerts" der Budapester Musikakademie uraufgeführt, aber erst 52 Jahre später als Notenbeilage einer Festschrift zum 75. Geburtstag von Kodály veröffentlicht. Der Grundcharakter dieses Intermezzos ist serenadenhaft. Die klangliche Dichte des Satzes - die drei Streicher spielen bisweilen bis zu sechs Stimmen gleichzeitig - fällt auf, aber auch die Abkehr von der deutsch-romantischen Schule ist zu bemerken.

Ernst von Dohnányi war der berühmteste ungarische Komponist und Pianist seiner Zeit und als Direktor der Franz-Liszt-Musikhochschule Budapest ungemein einflussreich. Seine Serenade für Streichtrio in C-Dur op. 10 schrieb er 1902 in Wien, wo sie 1904 uraufgeführt wurde. Im Zentrum steht ein Scherzo, der wohl komplizierteste und am meisten durchgearbeitete Satz des aus fünf knappen Sätzen bestehenden Werks. Dieses Scherzo ist aber keineswegs "scherzhaft", eher ironisch und in seiner Art beunruhigend. Der erste Satz ist ein Marsch, der den Aufzug der Musikanten darstellt; im letzten Satz, einem Rondo, kehrt der einleitende Marsch zum Abziehen der Musikanten wieder.