15. März 2019, 22:03 Uhr Konzertführer Geradezu sakral

Liedertafel spielt Werke von Strawinsky

Zwei Werke von Igor Strawinsky stehen an diesem Sonntag auf dem Programm des Festkonzerts der Liedertafel: Igor Strawinskys Cantata für Sopran und Tenor, Frauenchor und kleines Ensemble sowie dessen Psalmensymphonie für Chor und Orchester. Zudem spielen Mitglieder des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks die Serenade in Es-Dur KV 375 für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Leitung hat Tobias Hermanutz. Der Cantata von 1951/52, liege "kein rückwärtsgewandter Schöpfergeist zugrunde, auch wenn hier alte englische Texte aus dem 15. und 16. Jahrhundert vertont sind und kontrapunktische Imitation eine wichtige Rolle spielt", schreibt der Musikwissenschaftler und SZ-Autor Andreas Pernpeintner im Programmheft. "Das Werk gliedert sich in sieben Teile. Das ausgedehnte Ricercar II ("Tomorrow shall be my dancing day"), in dem Christus von seinem nahenden Tod berichtet, ist dabei das Kernstück. Aufgabe des Chors ist die Totenklage." Für Pernpeintner ist die Cantata "nicht nur still, sondern geradezu sakral". In der 1930 entstandenen Psalmensymphonie übernehmen die Sänger der Liedertafel den Chorpart. Sie basiert auf lateinischen Übersetzungen von Psalmentexten aus dem Alten Testament. "Strawinsky vereint in der Psalmensymphonie aus dem Russisch-Orthodoxen stammende Stilformen mit Kompositionstechniken der westlichen geistlichen Musik."