27. März 2019, 21:52 Uhr Konzertführer Die mit dem Paukenwirbel

Die Sinfonietta Dachau spielt Haydns Sinfonie Es-Dur Nr. 103

Von Adolf Karl Gottwald, Dachau

Die "Sinfonietta Dachau" gibt ihr Frühjahrskonzert am Samstag, 30. März, um 19 Uhr; es ist der Vorabend von Joseph Haydns Geburtstag. So ist das Hauptwerk dieses Konzerts im Dachauer Schloss Joseph Haydns Sinfonie Es-Dur Nr. 103 "Mit dem Paukenwirbel". Diese Sinfonie ist eine der zwölf großen Londoner Sinfonien Haydns. Die Uraufführung fast aller zwölf Sinfonien fand unmittelbar nach ihrer Entstehung in London statt und zwar überwiegend in den Monaten Februar und März. Das Publikum war jeweils so begeistert, dass bei den Erstaufführungen von manchen Sinfonien sogar einzelne Sätze wiederholt werden mussten. Die Presse war stets voll des Lobes und pries den Einfallsreichtum, die köstliche Instrumentierung, die innige Empfindung der langsamen Sätze und den Humor der Finalsätze.

Berühmt wurden und blieben vor allem die Sinfonie mit dem Paukenschlag, die Sinfonie "Die Uhr" und die Sinfonie Nr. 104, die "Londoner", Haydns letzte Sinfonie. Nur sechs Wochen früher, am 2. März 1795 wurde die Sinfonie Nr. 103, die den Beinamen "Mit dem Paukenwirbel" erhielt, uraufgeführt. Für die Haydn-Kenner ist dieses Werk die großartigste aller Haydn-Sinfonien, sie gilt als "eines der Gipfelwerke der Gattung "Sinfonie" überhaupt. Ein geheimnisvoller Beginn mit einem leise verebbenden Paukenwirbel vor dem nur von Cello, Kontrabass und Fagott intonierten Einleitungsthema haben der Komposition ihren Beinamen eingetragen. Der zweite Satz ist als Doppelvariation angelegt: Das Orchester spielt einen kurzen Satz in c-Moll, anschließend einen solchen in C-Dur. Im Folgenden wird der c-Moll-Satz variiert, darauf der C-Dur-Satz, worauf eine zweite Variation in c-Moll und eine zweite Variation in C-Dur folgen. Die erste C-Dur-Variation ist für Violine solo mit Begleitung geschrieben. Im Trio des Menuetts treten Klarinetten hervor, eine Erinnerung an den österreichischen Ländler als Vorbild dieses Satzes. Im Finale aber erreichen Haydns Fantasie und Komposition einen Höhepunkt. Das nahtlose Dahinströmen der unablässigen Bewegung, verbunden mit romantisch gefärbter Harmonik verleiht diesem Finale eine selbst von Beethoven kaum wieder erreichte Größe.

Dieser großen Haydn-Sinfonie gehen im Programm der "Sinfonietta" die "Hebriden"-Ouvertüre von Felix Mendelssohn und das Cellokonzert von Robert Schumann voraus. Die "Hebriden"-Ouvertüre verdankt ihre Entstehung einer Reise Mendelssohns ins schottische Hochland. Er besuchte die Insel Staffa und vor allem das Naturwunder der Fingalshöhle. "Auf einer Hebride, den 7. August 1829" schrieb er die ersten 21 Takte jenes geheimnisvollen, unvergleichlich poetischen Tonstücks nieder, das sich einige Jahre später als "Hebriden"-Ouvertüre die Welt eroberte. Erst im Oktober 1850 vollendete Robert Schumann sein Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129. Das Konzert ist einsätzig, doch lassen sich leicht drei Teile unterscheiden. Man kann auch sagen, das Werk bestehe aus drei Sätzen, die nahtlos ineinander übergehen. Obwohl es in der klassischen und romantischen Epoche der Musik nur sehr wenige Cellokonzerte gibt, eine große Kantilene gleich zu Beginn dem Cellisten Gelegenheit gibt, mit schönem Ton hervorzutreten und er später Virtuosität zeigen kann, wurde dieses späte Konzert zu Schumanns Lebzeiten weder aufgeführt noch gedruckt. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat ihm Pablo Casals einen festen Platz auf dem Konzertpodium verschafft.