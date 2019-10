Während des Geschehens auf der Bühne regt sich im Publikum nichts. Niemand will die Künstler, die sich sehr ausdrucksstark artikulieren, in ihrem Element stören. Die Musikshow "Illusion" bewegt sich musikalisch auf sehr hohem Niveau. Und die Freude der Musiker des Ensembles Cantori bei ihrem Spiel im Ludwig-Thoma-Haus springt schnell aufs Publikum über.

Nachdem das Ensemble die Zuhörer, die bis auf Ausnahmen höheren Alters sind, mit "All of me" auf den Abend eingestimmt hat, beginnt Jürgen Rothaug, Ensembleleiter und Organisator der Show, mit einer kleinen Anekdote. Die zwei Violinisten stimmen ihre Instrumente noch einmal und so lächelt der Initiator, das Einstimmen zu Beginn des Abends werde von den Zuhörern stets als "bestes Stück" empfunden.

Neben den Violinen begleiten die Konzertpianistin Anna Nam, das fünfköpfige Blechbläserensemble "Savatori Bella Fontana" und ein junger Perkussionist an der Conga das Gesangsensemble. Dass sich der Organisator den Titel des Abends, "Illusion", gut überlegt hat, erkennt der Zuhörer daran, dass Rothaug so vielseitig über diesen erzählt. Illusion bedeute unter anderem Einbildung und damit auch Zuversicht. Zuversicht, die er gehabt habe, da er sich sicher war, wieder in der MD-Papierfabrik auftreten zu können. Doch dann sei es zum "Supergau" gekommen, wie Rothaug sagt: Die Aufführung in der Papierfabrik wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. "Da steckten wir in einem echten Sommerloch", schildert der Ensembleleiter die Situation.

Detailansicht öffnen Das Ensemble Cantori. (Foto: Toni Heigl)

Er freue sich angesichts der steinigen Vorgeschichte ganz besonders auf den Musikabend. Die Erleichterung, die Show endlich auf die Bühne bringen zu können, merkt man allen Musizierenden an. So zum Beispiel dem ersten Solisten, der selbstsicher "Night time sharpens" und zusammen mit einer Sängerin das Duett "In sleep he sang to me" wiedergibt. Mit den Worten "Help me make the music of the night" leitet er in den Konzertabend ein.

Und das ist nicht das einzige Detail, das in der Musikshow steckt. Die Stücke sind so aufeinander abgestimmt, dass nach einem ruhigen, eher schwerfälligen Song wie "Only time" von Enya oder Summers "Fields of gold" eine aufweckende Inszenierung, zum Beispiel von "Writings on the wall" von Sam Smith folgt. Für Stimmung sorgen auch The Barbershop Singers aus München mit ihren drei A-capella-Darbietungen.

Dem Abend liegt ein Gesamtkonzept zugrunde: Rothaug inszeniert die verschiedensten Musikstücke aus mehreren Genres in wechselnden Besetzungen und trotzdem erklingen die Darbietungen in einem einleuchtenden Zusammenhang. Die Musizierenden treten mit neuen Popsongs aber auch mit "Se piacer mi vuoi" aus Mozarts Oper "Titus" und dem Duett "Bei Männern, welche Liebe fühlen" aus "Die Zauberflöte" auf. Dass die Sänger viel Spaß an der Aufführung haben, merkt der Zuhörer unter anderem daran, dass sie sogar bei dem Stück "I got rhythm", komponiert von George Gershwin, bei dem sie selbst gar nicht beteiligt sind, auf der Bühne mitwippen. Auch dürfen sieben der elf Sänger ein oder mehrere Solostücke vortragen. Der Abend liegt mit seiner bunten Mischung zwischen einem Auftritt eines Gesangsensembles und einer durchdachten Show.

Detailansicht öffnen Jürgen Rothaug, Initiator der Musikshow, bedauert, dass erseine Show nicht in der MD-Papierfabrik aufführen konnte, aber er ist begeistert von den Musikern. (Foto: Toni Heigl)

Jürgen Rothaug bietet in "Illusion" den verschiedensten Ideen Raum. So träumt die junge Violinistin und Ballerina Laetitia Kansch schon länger von einem Auftritt als "Dancing Violine", wie sie es bei der legendären US-amerikanischen Violinistin Hilary Hahn entdeckt hatte. Sie wechselt zwischen dem Violinspiel von "Cerf-volant" aus "Les Choristes" und dem auf die Musik abgestimmten Tanz. Dadurch entsteht ein sehr bewegter Musikabend, obwohl Jürgen Rothaug selbst von einer "statischen Musikshow" spricht. Das Statische verkörpert sich lediglich in Rothaugs dezentem, zurückhaltenden Dirigierstil; die Sänger und die Instrumentalisten sind eben sehr gut aufeinander abgestimmt. Am Ende des kurzweiligen, da so vielseitigen und künstlerisch beeindruckenden Abends, haben die Musizierenden Tränen in den Augen. Freudentränen, wie Rothaug erklärt: "Wir freuen uns auf die nächste Aufführung".

Eine weitere Aufführung findet am Donnerstag, 31. Oktober, um 19 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus statt.