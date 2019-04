3. April 2019, 22:14 Uhr Konzert Passionskantate

Ein Passionskonzert in der Kirche Sankt Josef findet am Sonntag, 7. April, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Josef statt. Ein Projektchor singt in der Kirche die Passionskantate "The Crucifixion" von John Stainer. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Die Einnahmen gehen an die Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft.