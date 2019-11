Der in Argentinien geborene und in Spanien lebende Demian Dominguez gilt als einer der vielversprechendsten Rock- und Bluesmusiker und als einer der besten Gitarristen weltweit. Bereits im Alter von 15 Jahren spielte er als Support für Rockgrößen und Grammy-Gewinner wie Jimmy Vaughan oder Los Lobos. Seitdem hat Demian Dominguez selbst zahlreiche Auszeichnungen erhalten, mit vielen Größen der weltweiten Rock- und Bluesszene die Bühne geteilt und mit seinen Musikalben Bestplatzierungen in den amerikanischen Bluescharts erreicht. Seit vielen Jahren spielt er auf Konzerten und Festivals in Europa, USA und Südamerika. Auf seiner aktuellen Tournee durch Deutschland, Schweiz und Polen wird er begleitet von seinen kongenialen Mitmusikern Edgar García (Gitarre, Bass) und Óscar López (Drums).

Der Auftritt der Demian Band in der Alten Schule Lauterbach wurde den Erwartungen völlig gerecht. Ihre Live-Show an diesem Abend war sensationell. Völlig zu Recht gilt Demian Dominguez mit seinem virtuosen, facetten- und ideenreichen Gitarrenspiel, seiner unglaublichen Fingerfertigkeit und immensen Power als einer der besten Gitarristen weltweit. Er spielte rauen, kompromisslosen Rock mit Einflüssen aus Delta-Blues und Blues-Rock, unterstützt durch Schlagzeug und Bass. Das Publikum in der ausverkauften Alten Schule in Lauterbach feierte die Band von Anfang an frenetisch.

Aber auch Demian Dominguez' Bandkollegen sind herausragende Musiker: Der Bassist Edgar García aus Barcelona eröffnete das Konzert als Solo-Musiker mit Blues-Klassikern, neu interpretiert und fantastisch gespielt. Und auch der in London lebende, aus Gran Canaria stammende Schlagzeuger Óscar López erhielt Gelegenheit, in einem längeren Schlagzeug-Solo zu glänzen und alle Register seines Könnens zu zeigen. Alle drei Musiker spielen virtuos ihre Instrumente und verschmelzen als Band zu einer Einheit mit immenser musikalischer Energie. Ihre Power überträgt sich sofort auf das Publikum. Das Konzert wurde von der Volkshochschule Bergkirchen organisiert. Auf dem neuen Kulturprogramm 2020 stehen unter anderem das Improtheater Geh5 im Bruggerhaus. Im Juni wird es ein Irisches Konzert im Bürgerhaus Palsweis geben.