1. März 2019, 22:04 Uhr Konzert In Ordnung, Herzchen

Die Musikerin Erin Austin nennt ihre Band Ok, Sweetheart, aber eigentlich ist nichts in Ordnung und süß ist die Musik der Singer-Songwriterin auch nicht. Geboren in New York, musikalisch geschult in Oklahoma hat Austin halb Amerika bereist. 2011 veröffentlichte sie ihr erstes Album und ließ sich danach in Seattle im Bundesstaat Washington nieder. Sie arbeitet mit verschiedenen Musikern und Formationen, findet ihren Platz irgendwo im Kosmos von Folk Pop, Indie Rock und Soul. Dabei ist sie immer auf der Suche nach dem klassischen, zeitlosen American Pop Song - eine Gattung, die ihr scheinbar mühelos von der Hand geht. Mit Ok, Sweetheart war sie 2018 das erste Mal in Mitteleuropa auf Tour, in Deutschland, der Schweiz, Österreich und den Niederlanden. Gleich danach machte sie sich an die Arbeit zu ihrem neuen Album "Some Space", das sie am Samstag, 9. März, im Café Gramsci in der Dachauer Burgfriedenstraße präsentieren wird. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Karten gibt es an der Abendkasse oder unter www.tollhausdachau.de.