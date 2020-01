Um die Mittagszeit das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Fernsehen oder Radio, abends die Neujahrsgala der Camerata München im Bürgerhaus - wie kann der erste Tag des neuen Jahres für die Freunde der beschwingten Wiener Musik schöner gestaltet sein! Keine Musik kommt der wienerischen gleich in der Verbindung von Volkstümlichkeit mit Artistik und Verfeinerung.

Die Wiener Philharmoniker und die Camerata München in einem Satz gemeinsam zu nennen, erscheint als verantwortungsloses Wagnis, doch es gibt ein erstklassiges Vorbild: Willi Boskovsky, Erster Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, der viele Jahre lang ihr Neujahrskonzert leitete, hat ein Ensemble etwa von der Größe der Camerata München gegründet, mit dem er Wiener Tanzmusik aufführte und einspielte mit der Begründung, die Tänze wurden in Wien, auch zur Zeit des Walzerkönigs Johann Strauß noch nicht von großen Orchestern, sondern von relativ kleinen Ensembles aufgeführt - anders wäre das bei der Unzahl von Konzerten und Tanzveranstaltungen dieser Zeit in Wien gar nicht möglich gewesen. Dirigent Bernhard Koch kommt also mit seiner Camerata in dieser Beziehung dem heute so gefragten "Originalklang" nahe.

Aber nicht der Klang ist das Ausschlaggebende, sondern das Musizieren. Man kann vor allem einen Walzer, aber auch jede Ouvertüre durch simples Taktieren zugrunde richten, aber sensibel musiziert, gehört ein Wiener Walzer und überhaupt Musik dieser Art zum Schönsten - jedenfalls für den Freund der Wiener Musik.

Bernhard Koch hat bei dieser Neujahrsgala erneut gezeigt, welch hochmusikalischer und erfahrener Dirigent er geworden ist. Die drei Ouvertüren, die den ersten Teil der Gala mit Musik von Mozart, Donizetti und Rossini gliederten, waren gute Beispiele für sein überlegenes musikalisches Gestalten. Der Höhepunkt seines feinsinnigen Musizierens aber war die Gestaltung des Walzers "Künstlerleben" von Johann Strauß Sohn, das war ein Walzer der feinsten Faktur in subtiler Ausformung. Johann Strauß schrieb diesen Walzer für den "Hesperus-Ball", der am 18. Februar 1867 im herrlichen Diana-Saal in Wien stattfand. Alle drei Brüder Strauß (Johann, Josef und Eduard) waren Mitglieder des Künstlervereins "Hesperus", und alle drei brachten beim Hesperus-Ball ein neues Werk zur Aufführung. Die "Pizzicato-Polka", bei der alle Streicher ihre Bögen weglegen und die Saiten zupfen, die Bernhard Koch als nächstes Beispiel für die Spritzigkeit der Wiener Tanzmusik um den Walzerkönig und für das präzise Musizieren seines Münchner Profi-Orchesters dirigierte, wurde von Johann und Josef Strauß sogar gemeinsam komponiert. Gespielt hat damals die Strauß-Kapelle unter der Leitung von Johann Strauß.

Detailansicht öffnen Unter der Leitung von Bernhard Koch spielt die Camerata München auch Werke von Johann Strauss Vater und Sohn. (Foto: Toni Heigl)

Den Diana-Saal und den Künstlerverein "Hesperus" in Wien gibt es schon lange nicht mehr, geblieben ist aber das Schönste, die Musik. Ob ein Künstlerleben je so sorglos, leicht beschwingt und harmonisch war, wie diese Musik von Johann Strauß (Sohn), ist eher fraglich. Das in fast allen Stimmen neu und jung besetzte Kammerorchester "Camerata" mit einer ausgezeichneten jungen Konzertmeisterin setzte Bernhard Kochs Impulse und Intentionen virtuos und zugleich feinfühlig um. Sie glänzte bei dieser Neujahrsgala auch im Begleiten von Sängern.

Schon seit vielen Jahren holt Bernhard Koch die bekannte Sängerin Elaine Ortiz Arandes, die rund 30 Jahre lang im Ensemble des Münchner Theaters am Gärtnerplatz als Sopran brillierte, dazu jeweils einen Sänger - Tenor oder Bariton. Heuer fiel seine Wahl auf Torsten Frisch, ebenfalls ehemals Ensemblemitglied des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München. Er sang und spielte zunächst in der Rolle des Grafen der Oper "Die Hochzeit des Figaro" von Mozart, später als Malatesta der Oper "Don Pasquale" von Donizetti und wiederum als Graf in der Oper "Der Wildschütz" von Albert Lortzing, wobei er "Heiterkeit und Fröhlichkeit" versprach. Das war ja alles recht schön, aber gerade bei diesen Stücken (und entsprechenden Arien, gesungen von Elaine Ortiz Arandes) beeinträchtigte das Manko dieses Abends die Wirkung. Es fehlte eine Moderation. Sopran und Bariton sangen nicht nur beeindruckend, sie spielten vor allem äußerst lebhaft ihre Rollen, aber worum es dabei eigentlich geht, war kaum herauszukriegen. Eine vornehme Moderation (wie heuer beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker) macht den Abend rund. Bei den Operettenarien und den Duetten wurde Moderation weniger vermisst; denn wenn der Sänger etwa singt: "Dunkelrote Rosen bring ich schöne Frau", dann weiß nicht nur die schöne Frau sondern auch das Publikum, "was das bedeuten soll", und wenn Elaine Ortiz Arandes als Fiametta der Operette "Boccaccio" von Franz von Suppe - sehr schön - singt: "Hab ich nur deine Liebe", muss kein Moderator erklären, was das ist.

Detailansicht öffnen Bariton Torsten Fritsch und Sopran Elaine Ortiz Arandes schlüpfen in wechselnde Opernrollen. Nicht immer fällt es dem Publikum leicht zu folgen. (Foto: Toni Heigl)

Mit der "Champagner-Polka", der Champagner-Szene ("Die Majestät wird anerkannt") aus der Operette "Die Fledermaus" und dem bei einer Neujahrsgala unentbehrlichen "Radetzky-Marsch" von Johann Strauß Vater wurde das durch musikalisch Köstliches für Köstlichkeiten mancherlei Art animiertes Publikum entlassen. Es war ja auch höchste Zeit, dem Glas Sekt, das man in der Pause (gratis!) genossen hat, weitere Genüsse kulinarischer Art (aber nicht nur) anzufügen.