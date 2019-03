15. März 2019, 22:03 Uhr Konzert in der Raiffeisenbank Dachau Hermann Hesses Gedichte als Lieder

Einen abwechslungsreichen und spannenden Liederabend versprechen der Bariton Oliver Munique und der Gitarrist Oliver Thedieck mit ihrem Programm "Liederstrauß", der am kommenden Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr im Saal der Dachauer Volksbank Raiffeisenbank stattfindet. Neben bekannten, romantischen Liedern von Johannes Brahms und Franz Schubert (für Gitarre bearbeitet) werden die beiden Musiker gleich zwei Uraufführungen auf die Bühne bringen: vier Gedichte von Wilhelm Busch (op. 82) von Victor Frost (Baltimore/USA) und sieben Hesse-Lieder von Florian Malecki (Dachau) nach Gedichten von Hermann Hesse.

Florian Maleckis sieben "Hesse-Lieder" sind Vertonungen von Gedichten von Hermann Hesse und gelangen bei diesem Konzert zur erstmaligen Aufführung. Malecki wählte neben bekannten Gedichten wie "Höhe des Sommers" oder "Vergänglichkeit" auch weniger bekannte Texte des Literaturnobelpreisträgers aus. Nachdenkliche Lyrik wird dabei mit sehr fröhlichen, leichten Stücken wie "März" und "August" zu einem unaufdringlichen, teils romantischen, teils volksliedhaften Reigen an Liedern verarbeitet. Für Hesse war Lyrik in erster Linie "Spiegelung der Welt im vereinzelten Ich, Antwort des Ich auf die Welt", also etwas sehr Persönliches und Privates. In seinen Vertonungen stellt Florian Malecki daher stets diese Intimität, die lautmalerischen Stimmungen und die Verständlichkeit der Texte in den Vordergrund. Die klassische Gitarre ist hierbei ein idealer, intimer und facettenreicher Begleiter.

Der Komponist Victor Frost wählte auf Vorschlag des Gitarristen Oliver Thedieck Gedichte von Wilhelm Busch für seine Lieder. Seine "Four Poems of Wilhelm Busch" (op. 82) sind - ähnlich wie die Vertonungen der Hesse-Gedichte - zeitgenössische Werke mit volkstümlichen Charakter und - dem Textdichter Busch gemäß - teils humoristisch. Victor Frost studierte Komposition, Orgel und Klavier und lebt in Baltimore/USA.

Der Eingang zum Saal der Hauptstelle der Volksbank Raiffeisenbank in der Dachauer Altstadt ist bei der Zufahrt zur Tiefgarage, der Saal im dritten Stock ist für die Besucher barrierefrei über den Lift erreichbar. Die Vertonungen von Florian Malecki und das Konzert werden unterstützt vom Landratsamt Dachau. Eintritt 18 Euro, ermäßigt 14 Euro, Karten an der Abendkasse. Vorverkauf auf fmalecki.de und im Dachauer Gitarren-Zentrum, Augsburger Straße 38.