Mit einer "Brazilian Night" feiert der Haimhauser Kulturkreis am Samstag, 9. November, sein 35-jähriges Bestehen. Es soll ein besonderer Abend werden. Dafür wollen drei der besten Jazzmusiker im süddeutschen Raum sorgen: Pianist André Schwager, Schlagzeuger Jay Lateef (besser bekannt als Johannes Jahn aus Haimhausen) und Bassist Andreas Kurz. Begleitet werden sie von Andreas Martin Hofmeir mit seiner Tuba als Leadstimme. Die Band hat sich südamerikanischer Musik verschrieben. Und so kann sich das Publikum des Jubiläumskonzerts auf verträumte, bezaubernde, witzige und unfassbar virtuose Musik freuen. Karten für dieses Event, das im Auditorium der Bavarian International School stattfindet, gibt es für 20 Euro unter www.haimhauser-kulturkreis.de und in der Kulturkneipe jeden Mittwoch und Samstag von 19:30 bis 24 Uhr.

Doch 35 Jahre Kulturkreis bedeutet keineswegs nur Musik. Von Kabarett über Lesungen und Kunstausstellungen bis hin zu überörtlich bekannten Theaterprojekten, bei denen bekannte Künstler sowie Nachwuchskünstler aus der Region auftreten, hat der Kulturkreis alles im Repertoire. Allein in diesem Jahr, das mit einem glanzvollen Neujahrskonzert begann, ist in Sachen Kultur in Haimhausen viel passiert. Erinnert sei etwa an die Dialektwochen mit Johann Rottmeir, an "Schariwari", "Pitu Pati" mit Traudi Siferlinger, dem Kabarettisten Mathias Tretter, dem Tuija Komi Quartett, der Band "Dr. Will and the Wizards" und der Sting-Cover-Band "Hounds of Winter". Ein weiteres Highlight des ersten Halbjahrs war das Theaterspektakel "Haimhauser Ball der Vampire". Es folgten von September an die Abende mit dem Kabarettist HG. Butzko, der Band "Dr. Ösi und die Chefpartie" sowie der Lesung "Herbstwindwischpara" von Norbert Göttler, anschließend die Kunstausstellung 20 zeitgenössischer Haimhauser Künstler. Nach dem Jubiläumsabend "Brazilian Night" steht "Zydeco Annie" mit "The Spirit of New Orleans" auf dem Programm. Der 8. Haimhauser Weihnachtsmarkt am Schloss" beschließt das 35. Jahr des Haimhauser KulturKreises. Auch das 36. Jahr wird sicher wieder ein interessantes.