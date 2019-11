Der Chor "Munich Goes Gospel" tritt in der Gnadenkirche auf

Der Chor "Munich Goes Gospel" gibt am Sonntag, 10. November, ein Konzert in der Gnadenkirche und ist damit nach 2013 und 2017 zum dritten Mal zu Gast in Dachau. Der stimmgewaltige Chor besticht durch seine gelebte Freude an der Gospelmusik, hohe gesangliche Qualität sowie seine authentischen Interpretationen und zieht dabei das Publikum in seinen Bann. Die Sängerinnen und Sänger berühren mit traditionellen sowie modernen Gospelliedern und animieren zum Mitfeiern, Mitsingen und Mitklatschen. "Munich Goes Gospel bietet Gospel für die Seele: mal temperamentvoll, mal andächtig", heißt es in einer Pressemitteilung.

Geleitet wird der Chor von der Jazzsängerin, Songwriterin und Gesangslehrerin Caroline von Brünken. Unterstützt wird sie von Christian Deussen, der seit kurzem ihre Stellvertretung übernommen hat. Am Klavier begleiteten die Pianisten Steffen Zander und Markus Kölbl. Daneben stellen Melinda Pfeiffer-Sedlmayr sowie einige weitere Chormitglieder ihre solistischen Qualitäten und die Stimmenvielfalt des Chores unter Beweis. Neben zahlreichen Konzerten und Auftritten (zum Beispiel im Audi Dome oder in der Allianz Arena) hat der Chor mehrere Konzerttourneen unternommen, die ihn nachhaltig geprägt haben. Im Rahmen einer USA-Tournee, die durch zahlreiche afroamerikanische Kirchengemeinden führte, konnten einige der noch im Chor aktiven Chormitglieder viele Eindrücke und das Verständnis für die Bedeutung der Gospelmusik mitnehmen, welche bis heute einen starken Einfluss auf den Chor ausüben. 2016 begeisterte Munich Goes Gospel mit zwei Konzerten beim internationalen Gospelkirchentag in Braunschweig die Zuhörer. Zuletzt ist der Chor im Mai 2018 mit drei stimmungsvollen Konzerten im Rahmen seiner Niederrheintournee zu Gast in Düsseldorf, Krefeld und Meerbusch gewesen.

"Gospel heißt Glaube, Hoffnung, Liebe, Zuversicht und Vertrauen. Er bejaht das Leben in jedem einzelnen Lied", so die Gruppe. Mit jedem Ton würden die Sängerinnen und Sänger ihre "Freude am Leben, ihre Leidenschaft für das Singen und den Spaß am Miteinander" zeigen. "Es ist ein leidenschaftliches Glaubensbekenntnis in Verbindung mit der Liebe zur Musik, das die Zuschauer mitreißt."

Das Konzert findet am Sonntag, 10. November, um 18 Uhr in der Gnadenkirche in der Anton-Günther-Straße 1 in Dachau Statt. Einlass ist um 17.30 Uhr. Karten gibt es bei München Ticket und an der Abendkasse für 15 Euro (ermäßigt 12 Euro). Weitere Informationen finden Interessierte online unter www.munich-goes-gospel.de.