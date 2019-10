Der Förderverein Kirchenmusik Heilig Kreuz veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ein großes Konzert. Unter Leitung von Kirchenmusiker Norbert Englbrecht singen und musizieren der Chor und das Orchester der Kirchengemeinde Heilig Kreuz, sowie die Solisten Anna-Maria Bogner (Sopran), Roxana Lucia Mihai (Alt), Anselm Siebig (Tenor), Martin Hubner (Bass) und Josef Reichl (Orgel). Zur Aufführung kommt das beeindruckende Konzert für Orgel und Orchester von Paul Huber, das der Schweizer 1993 im Alter von bereits 75 Jahren komponiert hat. Es schließt sich die "Messe in C" (D 452) von Franz Schubert an, die der jugendliche Komponist im Geiste der kirchlichen Aufklärung des beginnenden 19. Jahrhunderts verfasst hat. Den Abschluss bildet das von tiefer Reinheit und Glaubensüberzeugung getragene "Te Deum" in D von Michael Haydn, dem in Salzburg wirkenden jüngeren Bruder von Joseph Haydn. Das Konzert findet am Sonntag, 20. Oktober um 18 Uhr in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Dachau statt. Der Eintritt ist für Besucher frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird jedoch gebeten.