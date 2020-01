Es ist erst der dritte Song, und plötzlich wird es dunkel auf der Bühne. Sofia Talvik singt einfach weiter, der Atmosphäre im Publikum ist es anzumerken, dass dies nichts mit der Qualität ihres Auftritts zu tun hatte. Alle Augen sind auf sie gerichtet, manch einer lehnt sich entspannt nach hinten, andere wippen mit dem Fuß. Es hat wohl jemand aus Versehen den Lichtschalter umgelegt, oder vielleicht wurde auch die Handtasche davor dagegen gedrückt - wer könnte das schon sicher sagen, so dicht wie sich die Menschen an diesem Abend im Gramsci drängen.

Ausverkauft ist das Konzert, mit 45 Karten, viel mehr passen in die gemütliche Bar in der Dachauer Altstadt auch nicht hinein.

Liegt es daran, dass sich die schwedische Folksängerin in Dachau bereits einen Namen gemacht hat? Seitdem sie 2016 als Stipendiatin in der Ruckteschell-Villa gelebt hatte, reist sie mindestens einmal im Jahr für ein Konzert nach Dachau, diesmal zusätzlich mit neuen Songs in ihrem Koffer. Im September ist ihr neues Album erschienen, und eine Auswahl der neuen Stücke spielt sie nun hier als Auftakt der Frühjahrskonzerte des Tollhaus Dachau e.V. In den kommenden Wochen werden im Gramsci weitere internationale Künstler auftreten, aus Schottland, Argentinien, den USA. "Ihr habt ja Erfahrung mit internationalen Künstlern", sagt Talvik auf der Bühne, deswegen sei ihr Mix aus Deutsch und Englisch bestimmt kein Problem für das Publikum. Wer sie denn schon alles kenne, fragt sie, nur vereinzelt gehen ein paar Finger nach oben. Also doch ein Publikum, das überrascht werden möchte.

Die neuen Songs hat sie nicht nur sinnbildlich, sondern tatsächlich in einem alten Koffer dabei, der am vorderen Rand der Bühne steht. Alle CDs sehr bunt, vor allem die neueste. Dabei geht es hier insbesondere um vergangene Beziehungen, um "meine Ex-Boyfriends", wie Talvik sagt, sowieso sind ihre Songs emotional, oft spricht sie darin mit ihren Zuhörern. Neben ihr auf der Bühne sitzt ihr Ehemann, Jonas, dem sie wohl die meisten Songs gewidmet hat. Die beiden sind nicht nur verheiratet, sondern machen auch gemeinsam Musik. "Außer Songs schreiben, das mache ich für mich alleine", so Talvik.

Die beiden wohnen in Berlin, doch die meiste Zeit sind sie auf Tour. In Europa, aber mindestens einmal im Jahr auch in den USA. Dort haben sie ein Wohnmobil, in dem sie dann mehrere Wochen unterwegs sind, 2011 waren sie damit das erste Mal aufgebrochen. Talviks Lieder erzählen auch davon, wie sie darin gemeinsam Schnee in Kalifornien erlebt haben, oder wie in manchen Nächten der Regen auf das Dach prasselte.

Bevor sie mit der Musik begann, war Talvik Art Director, gestaltete Magazine und Zeitungen. "Musikerin zu sein ist besser", findet sie. Man sei sein eigener Boss, und ausschlafen könne man auch, wirft sie hinterher und lacht. Doch auch das Leben als Musikerin werde irgendwann zum Alltag, heute fühle es sich viel mehr an wie ein "richtiger Job". Am Anfang war alles noch viel aufregender, erinnert sich Talvik - stets unterwegs zu sein, viele Konzerte an kleinen Orten zu spielen, an die mal mehr und mal weniger Zuschauer kamen. Dabei war es wichtig, sich immer in Erinnerung zu rufen, wofür sie all das mache, dass sie mit der Musik etwas Besonderes ausdrücken wolle. Anfangs war die 41-Jährige noch vor jedem Auftritt aufgeregt, nun habe sie vielleicht noch ein bis zweimal im Jahr wirkliches Lampenfieber. Es sei mit den Jahren angenehmer geworden, Musik zu machen. Heute spielt Talvik rund 120 Auftritte im Jahr. Im Gramsci spiele sie jedes Mal gerne. "Das ist ein bisschen so, als würde ich nach Hause kommen", sagt sie.

Man könnte sagen, Sofia Talvik hat ihr Leben der Musik gewidmet, doch manch einer sagt wohl auch, sie habe es dafür aufgegeben. Die Fragen, ob sie denn keine Kinder habe und wieso sie keine Kinder habe, würden ihr oft gestellt, sagt Talvik. So oft, dass sie aufgebracht genug war, um einen Song zu schreiben, und darin mit ihrer hellen, sympathischen Stimme dem Publikum klare Worte entgegnet: "Believe me when I say/love can come in different ways/So if you think that I will die alone/so will you and so will everyone."

Das Publikum klatscht an dieser Stelle besonders laut, manche lachen, pfeifen bestätigend. Doch ja, auch ein Blick nach unten, ein Rutschen auf dem eigenen Stuhl, kann man zwischendrin beobachten. Vielleicht gefallen diese Worte nicht allen, doch genau darum geht es der Sängerin.

Umso versöhnlicher wird ihr letztes Lied, es ist die Zugabe, für die Talvik ohne Gitarre ein schwedisches Volkslied anstimmt. "The Immigrant Song", ein Lied über die Flucht - eine Erinnerung daran, dass dies nie etwas sei, was man gerne mache, sondern weil man seine Heimat verlassen müsse. Während sie singt, steigt sie von der Bühne, bahnt sich einen Weg durch das Publikum und versucht, jedem Einzelnen die Hand zu geben. Danach gibt es keine Rufe nach einer weiteren Zugabe, das Publikum ist zufrieden - mit dieser einfachen Geste hat sie den vollen Raum an diesem Abend noch dichter zusammengebracht.