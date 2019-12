Advent bedeutet für viele Menschen heute stimmungsvolle Abende auf dem Christkindlmarkt, Plätzchen und Glühwein. Doch blickt man auf den eigentlichen Sinn, so ist Advent die Zeit des Wartens auf das Christfest. Nicht wenige der zumeist älteren Besucher dürften sich am Samstagabend an ihre Jugendjahre erinnert gefühlt haben, als die staade Zeit noch der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest diente und nicht der Jagd nach Geschenken. Der Familie Rehm aus Garmisch-Partenkirchen gab mit befreundeten Volksmusikern aus dem Alpenland ein altbairisches Adventskonzert im vollbesetzten Renaissancesaal des Dachauer Schlosses.

Die Gesangs- und Musikantengruppen hatten echte vorweihnachtliche Volksmusik ausgesucht, die sich wie selbstverständlich in die Lesungen einfügte und ihren Teil zum besinnlichen Abend beitrugen. Schlichte alte Weisen, jenseits von White-Christmas-Gedudel, erzählten von einer Zeit, in der der Glauben noch selbstverständlich war. Bibelfeste Zeiten waren das, in denen die Worte des Evangeliums in eine für jeden verständliche Sprache und in einprägsame Melodien umgesetzt wurden. Diese alpenländischen Lieder verbinden das Gottvertrauen der Menschen und ihr einfaches Weltbild mit der frohen Botschaft der Verkündigung. So freute sich der Familiendreigesang Rehm, die BR-Moderatorin Elisabeth und ihre Eltern Hildegard und Waggi Rehm, mit schönen Stimmen und beeindruckenden Jodeleinlagen auf das Christfest "Jetz kimmt de heili' Weihnachtszeit". Elisabeth Rehm singt und spielt mit ihrer Familie in verschiedenen Formationen und Generationen: als Gesangsduo mit einer der Töchter, mit ihrer Schwester, den Eltern und ihrem Mann Max Wank, der sie auf der Zither begleitet.

Die Inntaler Sänger erinnerten mit tiefen, ausdrucksstarken Männerstimmen auf das Warten im Advent "Nacht'n spaat", einfühlsam begleitet auf der Zither. Einen gelungenen Kontrast dazu bildete die Geigenmusi "Draht&Pfiff", dem die Rehmschen Zwillingstöchter Annalena und Magdalena (Geigen), Thommy Keller (Flöte und Zither), Seppi Wörner (Harfe) und Theresa Schmidt (Kontrabass) angehören. Von Konzertbeginn an begeisterten die jungen Musiker mit alpenländischen Menuetten und Walzern.

Mit Fanfaren und Hirtenweisen stimmten die vier Werdenfelser Bläser aus Grainau auf das Christfest ein, die neben Trompeten und Posaunen auch das für alpenländische Volksmusik typische Alphorn beherrschen. Der Harfensolist Moritz Demer, Leiter der Wastl-Fanderl-Volksmusikschule, hat altbairische Weisen ausgesucht. Zwischen den Musikstücken führten Elisabeth Rehm und ihr Mann Max Wank in unverfälschtem Dialekt mit feinsinnigen Gedichten und humorvollen Weihnachtsgeschichten durch das Programm. Dabei verzichteten sie auf jegliches Pathos, setzten allein auf die Kraft und Originalität der bairischen Sprache. Dass beim kleinen Sepperl bereits vor dem Besuch des Heiligen Nikolo und dessen Knecht Rupprecht Zweifel aufgekommen waren, machte Sprecher Max Wank mit ausdrucksstarken Dialogen deutlich. Als der Bub aber in seinem Versteck unter dem Wohnzimmertisch die löchrigen Socken des Krampus entdeckt, er mutig gegen dessen große Zehe tritt und dem Heiligen Mann auch noch der angeklebte Bart verrutscht, müssen selbst die Eltern erkennen: "Unser Sepperl ist jetzt aufgeklärt!" Eine humorvolle Weihnachtsgeschichte, wie man aufgrund eines Nachbarstreits unverhofft und kostenfrei zu einer prachtvoll gewachsenen Tanne als Christbaum kommen kann, erzählte Elisabeth Rehm. Ein anderer Beitrag erzählte von undankbaren Kindern und immer unzufriedenen Ehefrauen, die bei jedem "noch so schönen G'schenk scho wieda a G'sicht macha". Zum Nachdenken regte auch die Legende um den Wolf an, der bei der Geburt Christi eine Schafherde hütete, während die Hirten vor dem Stall beteten.

Mit dem Andachtsjodler, in den alle Mitwirkenden einstimmten, klang ein altbairischer Adventsabend aus und ein mahnender, sich in schnelllebigen Zeit in Geduld zu üben und für Menschen einzusetzen. So stimmt man sich auf die heilige Weihnacht mit Freude ein.