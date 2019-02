20. Februar 2019, 21:37 Uhr Konzert Highlights der Swing-Ära

Das Munich Swing Orchestra hat im September 2016 zum ersten Mal in der Korneliuskirche gespielt. Am Freitag, 22. Februar, um 19 Uhr treten sie wieder dort auf. Einlass ist um 18.30 Uhr. Mit Evergreens der Vierzigerjahre lässt das Orchester den unverwüstlichen Sound der großen Swing Bands und damit die Legenden Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman und deren Zeitgenossen wieder aufleben. Die Big Band knüpft stilistisch an die große Tradition der amerikanischen Swing-Ära an und präsentiert in klassischer Besetzung mit fünf Saxofonen, vier Trompeten, vier Posaunen, Piano, Gitarre, Bass und Schlagzeug ein Highlight nach dem anderen.

Karten zu zwölf Euro gibt es unter der Telefonnummer 08131 / 33 506 68, unter der Mail-Adresse emlmoj@gmx.de oder an der Abendkasse.