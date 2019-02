27. Februar 2019, 21:56 Uhr Konzert Folk-Pop mit Tradition

Die junge Sängerin Hayley Reardon aus Boston singt im Café Gramsci

Der Verein Tollhaus Dachau eröffnet seine Konzertreihe in diesem Frühjahr mit der US-Amerikanerin Hayley Reardon aus Boston, die ihr Album "Where I Know You" präsentiert. Die Folk-Pop-Musikerin ist fasziniert vom Mysterium der Erkenntnis. Ihr aktuelles Album untersucht künstlerisch, was es bedeutet, sowohl uns selbst, als auch die Menschen um uns herum zu sehen und zu verstehen. Das Projekt bietet eine zutiefst persönliche Reflexion darüber, wie Geschichten es uns erlauben, Dinge von Menschen zu wissen, die nicht mehr da sind. Für Reardon ist das Album ein Fest des bei sich selbst Ankommens und des Erzählens der Geschichten der Menschen, die ihre eigene Lebensgeschichte beeinflusst haben.

Aufgewachsen ist Reardon in Massachusetts, dort entwickelte sich ihre Leidenschaft für Erzählungen schon in jungen Jahren, als sie begann Folk Songs zu schreiben. Seit ihren ersten Anfängen teilt sich Reardon die Bühne unter anderem mit Acts wie Lori McKenna, Anais Mitchell, Jessica Lea Mayfield und Birds of Chicago. Ihre Kunstfertigkeit weist ein lyrisches und melodisches Gewicht auf, das ihrem Alter weit voraus ist, was sich in ihren vorherigen Veröffentlichungen bereits gezeigt hat - wie jung sie tatsächlich ist, verrät sie allerdings auf ihrer Homepage hayleyreardon.com nicht.

Durch ihr sanftes Gitarren-Picking und ihre außerordentlich reiche Stimme, erinnert Reardon mit einem unverkennbaren modernen akustischen Klang an die Folk-Tradition von gestern. Ihre Zuhörer zieht sie mit vertrauten, verletzlichen und nachdenklichen Texten voll und ganz in ihren Bann. Diese Intimität hört man auf der Single "Where I Know You", in dem Reardon dichtet: "als wir endlich das Grab gefunden hatten, erkannte ich deinen Vater in deinem Gesicht". Im Refrain des Liedes "Bethany", heißt es: "Sie war frei, aber Freiheit kommt niemals leicht und Liebe kommt niemals frei". Entstanden ist die Idee hinter "Where I Know You", als Hayley 2017 eine Tour durch Großbritannien unternahm. "Auf dieser Tour gab es nichts zu verbergen", erklärt Reardon, "es gab nur mich in einem Wohnzimmer, oder einer Scheune, oder einem Hinterhof. Alles was ich hatte, waren diese Geschichten meines Lebens und der Menschen, die sie geprägt haben - und zum ersten Mal fühlte sich das an als ob das genug wäre."

Wer das Ergebnis hören möchte, kann die Sängerin an diesem Donnerstag, 28. Februar, im Café Gramsci in der Burgfriedenstraße Dachau erleben. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an.