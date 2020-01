Nach liebgewordener Tradition haben sich wieder zahlreiche Freunde der echten Volksmusik aus der Stadt und den Landgemeinden am Samstagabend auf das neue Jahr einstimmen lassen. Zugleich nutzten viele Besucher im Dachauer Schloss die Gelegenheit, Freunden und Bekannten persönlich gute Wünsche für 2020 zu übermitteln. "Auf a guad's Neis!" war auch das erste Konzert des neuen Jahres mit altbairischen Volksweisen im vollbesetzten Renaissance-Saal überschrieben.

Dass die zumeist älteren Gäste zu einem solchen Anlass festliche Tracht tragen, versteht sich eigentlich von selbst. Und für die Riederinger Musikanten & Freunde sind die grünen Filzhüte und Janker beziehungsweise Dirndl quasi Bühnengwand. Festlich geschmückt war auch das Podium im Festsaal, auf dem die mehr als 25 Musiker mit ihren Instrumenten, die Sängerinnen und die Sprecherin eng zusammengerückt saßen. Für die Moderation hat man die aus BR-Heimatsendungen bekannte Sprecherin Katharina Baur gewinnen können. Zur Begrüßung wünschte die gebürtige Oberbayerin dem Publikum in klangvoller Mundart "viele, schöne menschliche Begegnungen im neuen Jahr und Momente, wo man immer wieder herzlich lachen kann". In ihrer natürlichen sympathischen Art freute sie sich über das bevorstehende musikalische Feuerwerk, "das gut fürs Klima ist und auch für uns selbst".

Detailansicht öffnen Volksmusik ohne Kitsch: Vor der festlichen Kulisse des Gobelins im Renaissance-Festsaals von Schloss Dachau spielen die Riederinger Musikanten auf. (Foto: Toni Heigl)

In ihren selbstverfassten Texten, in die zuweilen auch ein Zitat von Erich Kästner und anderen Autoren einfloss, hielt sie eine ganz persönliche Rückschau auf die "positiven und weniger guaden Zeiten im vergangenen Jahr". Dabei verwies sie auch auf die Tage zwischen der Wintersonnenwende (21. Dezember) und dem Dreikönigsfest (6. Januar), die zum Nachdenken, zum In-sich-Gehen und Zur-Ruhe-Kommen genutzt werden sollten. In diesem Kontext erinnerte sie an die Jahresringe von Bäumen, die zeigen, was sie erlebt und durchgemacht haben, vergleichbar mit dem Lebensalter von Menschen.

Zu den oft zitierten Vorsätzen für das neue Jahr erklärte Baur schmunzelnd: "Wenn ma wissat, was kamat, dann würd' man's viel gelassener angehn. Man dat sich mehr leisten, was man sich sonst ned traut." Mit Blick auf das gerade angebrochene neue Jahrzehnt sprach die Moderatorin auch die wilden, aber goldenen 1920er Jahre an, die "skandalösen" Miniröcke in den Sechzigern und den Berliner Mauerfall am Ende der Achtziger. Mit echt bairischen Wortspielen und originellen Quizfragen an die Mitwirkenden gelang es Katharina Baur auf unnachahmliche Weise, ihre Zuhörer den ganzen Abend lang zu unterhalten.

Detailansicht öffnen Charmant moderiert wird das Konzert von BR-Sprecherin Katharina Baur. (Foto: Toni Heigl)

Dazwischen spielten sich die Riederinger Musikanten (jeweils drei Klarinetten, Waldhörner, Bassflügelhörner, Flügelhörner, je eine Trompete und Tuba) mit temperamentvollen Walzern und Landlern in die Herzen des Publikums. Dass die Riederinger Musiker, die seit mehr als 25 Jahren in wechselnden Besetzungen auftreten, auch singen können, bewiesen sie mit einem feschen Männerquartett, das sich mit rhythmischem Klatschen und freudigen Juchzern selbst begleitete. Eine Freude für Augen und Ohren zugleich boten der Dreigesang Perlseer (Michaela Brückner, Harfe; Susanne Wiesner, Violine; Christina Meier, Klarinette), die seit mehr als zehn Jahren zusammen auftreten. Besinnliches zur kalten Jahreszeit ("Es wintert scho eina") oder über die Liebe ("Und wann du mir a Briafei schreibst"), mit Harfenbegleitung oder stimmungsvollen Jodeleinlagen, waren so recht nach dem Geschmack des Publikums. Mit Hans Wiesholzer (Akkordeon) und Ludwig Biegel (Kontrabass) bilden die drei jungen Frauen zugleich die Perlseer Musik, die mit dem Frühjahrsmarsch auf die schönste Jahreszeit einstimmen sollte. Mit klangvollen Volksweisen wie dem "Sonntags-Landler" spielte sich auch die Kerschbam Zithermusi (drei Zithern, Kontragitarre) auf das neue Jahr ein.

Bemerkenswert ist nicht zuletzt die musikalische Vielseitigkeit einiger junger Leute, die immer wieder die Musikgruppen oder die Instrumente wechselten. Mit dem gemeinsam gesungenen Volkslied "Lasset uns das Leben genießen" verabschiedeten sich die Musikanten und Sängerinnen. Solange die bayrische Heimat von jungen Musikgruppen so intensiv nahegebracht wird, bleibt Hoffnung, dass sie uns mit ihren Wurzeln und Traditionen nicht verloren geht.