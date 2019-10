Wenn es um "Swing made in Germany" geht, kommt man an dem Sänger und Gitarristen Jörg Seidel nicht vorbei. Seit 30 Jahren tourt der quirlige Bremerhavener durch den europäischen Raum und zählt seit vielen Jahren zu den Besten seiner Zunft. Am Donnerstag, 17. Oktober, eröffnet er nun die Reihe "music at the basement" des Kulturförderkreises in Altomünster.

Als Gitarrist begleitete Seidel 20 Jahre lang Bill Ramsey und spielte unzählige Konzerte mit Größen wie Silvia Droste, Etta Cameron, Rachel Gould, Ines Reiger, Thilo Wagner, Joerg Widmoser und vielen weiteren renommierten Kollegen. Seit 2007 arbeitet er intensiv mit dem bekannten Schauspieler, Moderator und Sänger Ron Williams zusammen. Auch als virtuoser Vokalist hat sich Seidel innerhalb weniger Jahre einen herausragenden Ruf erarbeitet. Die German Jazzpages schrieben über ihn, er sei der "aktuell herausragende europäische Jazzsänger". Der Journalist und Gitarren-Experte Alexander Schmitz nannte ihn ein "autodidaktisches Faszinosum" und der Saarländische Rundfunk urteilte, er sei "ein herausragender Sänger und beeindruckender Gitarrist".

Neben der großen musikalischen Klasse bringt Jörg Seidel aber auch sein Talent als Geschichtenerzähler auf die Bühne. Gute Musik und gute Unterhaltung - das gehört für den erfolgreichen Musiker untrennbar zusammen. Zum 100. Geburtstag der Jazzlegende Nat King Cole hat Jörg Seidel heuer ein neues Album veröffentlicht, das er in Altomünster vorstellen wird. Gemeinsam mit den renommierten Münchner Musikern Tizian Jost (p) und Henning Sieverts (b) unternimmt Seidel dabei einen Streifzug durch das Repertoire des legendären Nat King Cole Trios.

"Happy Birthday, Mr. Cole" heißt das Konzert, das um 20 Uhr im Gewölbe der Sparkasse Altomünster, Herzog-Georg-Straße 3 (Hintereingang) beginnt. Die Karten kosten 15 Euro. Reservierungen nimmt das Informationsbüro der Gemeinde unter Telefon 08254/999744 entgegen. Besucher haben freie Platzwahl. Weitere Informationen unter 0151/28996651 oder www.kfk-altomuenster.de.