8. August 2018, 21:52 Uhr Konzert Die Unverwüstlichen

Seit 55 Jahren spielen die "Hound Dogs" aus Ludwigsfeld ihre Rock-Klassiker rauf und runter, auch beim Dachauer Volksfest sind sie wieder mit dabei. Ans Aufhören denken sie längst nicht mehr

Von Petra Neumaier, Dachau

400 Plätze im Biergarten des Stadtkellers: ausverkauft. Die Bänke der Volksfest-Zelte: so voll, wie es sich so manche Berufsband nur wünschen würde. Wo und wann die Hound Dogs aus Ludwigsfeld auftreten, ist die Bude voll und die Stimmung ausgelassen. Vielstimmig singt das Publikum mit, auf der Tanzfläche drehen sich die Paare, obwohl es oft gar keine richtige Tanzfläche gibt. Die vier Jungs haben es einfach drauf: drei Gitarren, ein Schlagzeug, vier Stimmen. Mehr brauchen sie nicht. Keinen elektronischen Schnickschnack, kein Feuerwerk oder irgendwelche akrobatische Einlagen. "Dafür wären wir sowieso zu alt", lachen die vier Rentner, die seit 55 Jahren auf der Bühne stehen.

Unglaublich. Wie gut sie sind und wie fit und jung sie wirken. Nadir Kurbanoglu, der Kopf der Band, die er 1963 gegründet hat, ist tatsächlich schon 71 Jahre alt und hat kein Deut seiner jugendlichen Ausstrahlung eingebüßt, die man auf alten Schwarz-Weiß-Fotografien sieht. Den "kleinen" Bruder Ekram, der 1968 zur Band stieß, würde man auch weit jünger als 68 Jahre schätzen. Gleiches gilt für Johann Riesz (70 Jahre und seit 1973 in der Band) und Janis Bankavs, der mit 65 Jahren das Küken und "erst" seit 1978 dabei ist. Die Musik und die Familie, vermuten sie, ist der Jungbrunnen. Vielleicht aber auch der Sport, der sie einst zusammengeführt hat.

Alle vier, wie im übrigen auch die Bandmitglieder, die jetzt nicht mehr dabei sind, wuchsen in Ludwigsfeld aus. Als Kinder emigrierter Eltern: Kurbanoglu stammt aus Aserbaidschan, Riez aus Österreich / Ungarn und Bankavs aus Lettland. Die Siedlung, sagen sie, war ihr Leben und das Jugendzentrum das zweite Zuhause. Hier gingen sie in den Kindergarten, hier kickten sie im Fußballverein oder spielten Handball. Und in den Kellerräumen machten sie Musik. Nadir spielte zunächst in einer Blaskapelle die Marschtrommel, sein Bruder lernte Geige und blies in der Karlsfelder Knabenkapelle das Waldhorn, Johann spielte auch Geige und Janis schlug als Bursche das Schlagzeug.

Die "Hound Dogs" beim Auftritt vor einer Woche am Dachauer Stadtkeller. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Nadir war 15 Jahre jung, als er seine erste Musikband, The Tame Rabbits ("Die zahmen Kaninchen"), gründete. 1963 wurden daraus The Hound Dogs ("Die Jagdhunde") - nach dem Song von Elvis Presley. Johann Riesz kann sich noch an den ersten Auftritt erinnern. Damals hatte er an einem Seniorenfest Kaffee und Kuchen serviert. "Erst spielte jemand auf der Zither, dann kam der Auftritt der Band", lacht er und erzählt, wie plötzlich Leben in die betagten Zuhörer kam. Die "Hound Dogs" starteten rasch durch: Konstant gingen die Zahlen der Auftritte nach oben: Bis zu 200 Mal im Jahr wurden sie gebucht - neben der Arbeit als Inhaber eines Musikgeschäfts, Angestellte in einer Krankenkasse und als Schauwerbegestalter. Bis 1975 ging das so. "In den Tanzlokalen und Diskotheken wurde ja damals noch live gespielt", erzählt Nadir und zwar von Mittwoch bis Sonntag, jeden Abend und das ganze Jahr über. Der Erfolg war groß, die Wechsel in der Band allerdings auch. Aus beruflichen Gründen oder weil einer, Helmut Frey, einen Plattenvertrag bekam. Für ihn musste Ekram kurzfristig einspringen und innerhalb von vier Wochen das Bassspielen erlernen. Konstant blieb nur Nadir in der Band.

Eine Zäsur erfolgte Mitte der 70er-Jahre: DJs legten zum Tanz auf und verdrängten die "Hound Dogs" von der Bühne. Die Pause währte allerdings nicht allzu lange. Denn die "Jagdhunde" beschlossen, statt aufzugeben noch einmal 1978 auf Jagd zu gehen. Drei Verstärker, ein Schlagzeug, vier Mikros: Eine Stunde Aufbau, mehr brauchen sie bis heute nicht. "Einstecken und spielen", sagen sie, und lächeln über Kollegen, die sich in stundenlangen Soundchecks verkünsteln.

Mit ihrem leichten Gepäck touren sie seit mehr als drei Jahrzehnten von Fest zu Fest - etwa 20 Auftritte sind es "nur" noch im Jahr. Der Spaß an Musikmachen ist immer dabei. Längst sind die einst aktuellen, gecoverten Lieder Oldies. Wie die Musiker selbst. Ihre Popularität ist ungebrochen. Die "Hound Dogs" drehen die Zeit zurück, wecken Erinnerungen und Gefühle. Eine einzige Aufnahme gibt es von ihnen, aufgenommen Ende der 80er-Jahre. Auf Kassette. Vor 18 Jahren ließen sie jene auf CD überspielen. Noch mal eine neue aufnehmen. Nein, das wäre ihnen zu stressig.

Die Band vor rund 50 Jahren im Vereinsheim von 1860 München mit Nadir (Mitte) und Ekram Kurbanoglu (rechts). (Foto: privat)

Proben müssen die vier schon seit Jahren nicht mehr, höchsten einmal das eine oder andere Lied in Erinnerung rufen: Dann treffen sie sich im Keller, trommeln auf den Tisch und zupfen kurz die Gitarrensaiten, fertig! Bei 750, überwiegend englischen Titeln (von den Beatles bis zu den Stones), geht höchsten der eine oder andere Text mal verschütt. Ein Textbuch, so dick wie eine Bibel, liegt deshalb bei den Auftritten stets auf dem Notenständer. Neue Songs werden nicht mehr einstudiert. - Halt, stimmt nicht! Für den Auftritt auf dem Dachauer Volksfest (Samstag, 11. August, im Schweigerzelt und Dienstag, 14. August, im Franziskanerzelt ab 18 Uhr), wo die Band seit 15 Jahren zwei Konzerte hat - wird es heuer ausnahmsweise ein neues Lied geben: "Hulapalu" von Andreas Gabalier. Ekram lacht. "Papa, ohne den geht gar nichts", zitiert er seinen Sohn.

Vor 20 Jahren, erinnert sich Nadir, hatte die Band eigentlich beschlossen, aufzuhören, wenn der erste 50 Jahre alt ist. Das Aufhören haben sie aufgegeben. "Aber wenn der erste aussteigen muss, dann lösen wir uns auf", sagen sie heute. So recht mag daran aber keiner glauben.