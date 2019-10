Erin K ist am Freitag, 25. Oktober, mit ihrer Band im Café Gramsci zu Gast. Erst vor wenigen Jahren nahm die Amerikanerin eine Gitarre in die Hand und begann, autobiografische Songs zu schreiben - dies bescherte ihr einen nachhaltigen Ruf in der Londoner Anti-Folk-Szene. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Kartenvorverkauf im Café Gramsci und online auf www.TollhausDachau.de.