7. April 2019, 22:29 Uhr Komplettsperrung Bauarbeiten an der Schleißheimer Straße

Die Schleißheimer Straße in Dachau soll leiser werden. Deshalb erhält sie in der zweiten Osterferienwoche auf einem 700 Meter langen Abschnitt eine lärmmindernde Asphaltschicht. Es ist die erste im Stadtgebiet. Ziel ist es, die Lärmbelastung der Anwohner entlang der viel befahrenen Straße zu reduzieren. Während der Bauarbeiten muss die Straße allerdings von der Einmündung der Landsberger Straße bis zur Kreuzung Theodor-Heuss-Straße für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen am 23. April und dauern voraussichtlich vier Tage lang. Zunächst wird die Asphaltdecke abgefräst. Nach dem Einbau einer neuen Bindeschicht wird der lärmmindernde Belag aufgebracht, es folgen Straßenmarkierungen. Außerdem sollen sämtliche Kanalschächte, Schieberkappen und Hydranten erneuert werden. Während der Bauarbeiten sind in dem betroffenen Abschnitt sämtliche Zufahrten auf die Schleißheimer Straße gesperrt. Die Busse werden umgeleitet. Die Linie 744 fährt wie samstags über das Schulzentrum. 720 und 722 verkehren über die Friedenstraße-Steinstraße-Pollnstraße. Weil es sich zudem um eine neuartige Einbauweise handelt, werden die Bauarbeiten fachlich begleitet und dokumentiert. Die Bauausführung wurde an eine ortsansässige Firma vergeben, die sich von einem Fachbüro für den Bereich Einbau von Dünnschichtbelägen zertifizieren lassen will. Die Kosten des Umbaus belaufen sich auf circa 175 000 Euro. Die Stadt bittet sowohl die Anwohner als auch die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Behinderungen und Lärmbelästigungen.