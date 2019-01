11. Januar 2019, 22:08 Uhr Komödie Filmabend im Bruggerhaus

Die Volkshochschule Bergkirchen bietet zum bereits dritten Mal in Kooperation mit dem Sozialbüro einen Filmabend im Bruggerhaus an der Römerstraße an. Bei Häppchen und Getränken gibt es am Mittwoch, 16. Januar, 19 Uhr, eine Tragikomödie aus dem Jahr 2007 mit Jack Nicholson und Morgan Freeman zu sehen. Wer den Filmabend nicht verpassen möchte, kann sich bei der Volkshochschule oder beim Sozialbüro Bergkirchen verbindlich anmelden. Der Eintritt ist frei.