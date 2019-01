24. Januar 2019, 22:09 Uhr Kommunalwahl Stefan Kolbe will Bürgermeister bleiben

Die Kommunalwahl 2020 wirft schon jetzt ihre Schatten voraus. Die Karlsfelder CSU will sich am Freitag, 1. Februar, in Stellung bringen. 30 Kandidaten werden bei der Versammlung im Paulaner Seegarten von 19 Uhr an aufgestellt. Außerdem wählen die Christsozialen ihren Bürgermeisterkandidaten. Stefan Kolbe hat nach Angaben des Ortsvorsitzenden Christian Bieberle weiterhin Interesse an einer Fortführung seiner Amtszeit.