22. Juli 2019, 21:50 Uhr Kommunalwahl Paneuropäische Partei Volt in Dachau

Politisch Interessierte kennen Volt als eine pro-europäische Bürgerbewegung mit Parteicharakter, die in mehreren Ländern zusätzlich als nationale Partei registriert ist. So auch in Deutschland. Sie will einen Gegenpol zum überall aufkeimenden Populismus bilden. "Europa ist nichts weit Entferntes", heißt es in einer Mitteilung der Partei. "Für Volt beginnt Europa schon hier bei den Menschen in Dachau." Deshalb lädt Volt am Donnerstag, 25. Juli, 19.30 Uhr, zu einem Infoabend im Café Corso in der Altstadt. Parteiangaben zufolge wird es auch darum gehen, welche Rolle Volt bei den Kommunalwahlen im März 2020 spielen kann.