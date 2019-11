Kommunalwahl in Weichs

Der CSU-Ortsverband Weichs nominiert am Dienstag, 12. November, die Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2020. Die Versammlung ist öffentlich und beginnt um 19.30 Uhr in den Weichser Bürgerstuben im Sport- und Bürgerhaus in Weichs.