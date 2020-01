Zum ersten Mal seit zwölf Jahren geht die SPD in Schwabhausen wieder mit einer eigenen Kandidatenliste in den Wahlkampf: In Sabine Langner, Manuel Langner und Sabrina Bauer bewerben sich zwei Frauen und ein Mann um einen Sitz im Gemeinderat. Sie stellten sich am Mittwoch im Gasthof Lachner in Stetten vor. Die Suche nach Kandidaten sei nicht einfach gewesen, berichtete Hubert Böck, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Markt Indersdorf, den nur wenigen interessierten Besuchern in Stetten. Man habe diskutiert, ob es sinnvoll sei, sich unter diesen Bedingungen überhaupt mit eigenen Kandidaten am Wahlkampf zu beteiligen, sei dann aber zu dem Ergebnis gekommen, dass auch eine nur wenige Namen umfassende Liste besser sei als gar keine.

Bei der Kommunalwahl 2014 und auch schon 2008 hatte sich die Schwabhauser SPD mit keinem einzigen Kandidaten oder einer Kandidatin beteiligt. Der letzte SPD-Vertreter im Gemeinderat war Rudolf Hellfritzsch, der dem Rat von 1996 bis 2008 angehörte. Aus Zeitgründen musste er vor zwölf Jahren auf eine erneute Kandidatur verzichten. Vor 1996 sah die Lage für die SPD in Schwabhausen noch deutlich anders aus. 1990 konnte der Ortsverein noch drei Vertreter in den Rat entsenden.

Vor rund einem Jahr lösten sich die SPD-Ortsvereine von Schwabhausen, Altomünster und Bergkirchen auf; die jeweiligen Mitglieder werden vom Ortsverein in Markt Indersdorf mitbetreut. Auf diese Weise nutze man "Synergieeffekte", sagt Martina Tschirge, die stellvertretende Unterbezirks- und Indersdorfer Ortsvereinsvorsitzende, die in Stetten ebenfalls anwesend war.

Hubert Böck ist froh, dass man trotz schwieriger Suche immerhin drei Personen gefunden habe, die bereit sind, die SPD im Gemeinderat zu vertreten. Sabine Langner kandidiert auf Platz eins der Liste. Die 48-jährige Mutter von vier Kindern arbeitet derzeit als gemeindliche Jugendbetreuerin in Schwabhausen. "Ich war schon immer rot", sagt sie, "auch wenn man natürlich nicht mit allem einverstanden sein muss", was die Partei vertritt und tut. Mit ihrem Mann und den Kindern lebt sie seit zehn Jahren in Stetten. Außer für einen Sitz im Gemeinderat kandidiert sie auch auf der Kreistagsliste der SPD.

Manuel Langner, 44, von Beruf Rechtsanwalt, ist in der Gemeinde als Jugendtrainer für Basketball aktiv. Er möchte sich im Bereich der Jugendarbeit engagieren. Der TSV Schwabhausen sei zwar "ein starker Verein", manches aber "könnte man auch noch anders machen".

Auf dem dritten Platz der Liste kandidiert Tochter Sabrina Bauer (26), von Beruf Einzelhandelskauffrau. Auch sie sagt: "Es gehört was gemacht für die Jungen in Schwabhausen".

Hubert Böck betrachtet die Tatsache, dass man immerhin drei Bewerber für das Amt eines Gemeinderats oder einer Gemeinderätin gewinnen konnte, als sehr positiv. Dies könne zur "Keimzelle" für die örtliche Entwicklung der SPD und damit auch für ein vermehrtes Interesse an einer Kandidatur bei der Kommunalwahl 2026 werden. Potenzial, glaubt Böck, gebe es durchaus in Schwabhausen. So habe Martin Güll vor sechs Jahren als Kandidat für das Amt des Landrats zehn Prozent der Schwabhauser Stimmen geholt. Heuer liegen die Verhältnisse allerdings etwas anders als noch 2014. Oberroth, wo viele ihre Stimme dem SPD-Kandidaten Güll gegeben hatten, beteiligt sich erstmals mit einer eigenen Ortsliste an der Gemeinderatswahl. Dies wird mit Sicherheit Konsequenzen für die Bewerber auf anderen Listen haben.