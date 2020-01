Am Mittwoch, 15. Januar, lädt die SPD Schwabhausen ihre Mitglieder zur Aufstellungsversammlung der Kandidaten für die Gemeinderatswahl in Schwabhausen ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr im Gasthof Lachner. Zu Beginn wird der Landratskandidat Hubert Böck eine Rede halten. Er steht am Ende der Wahl für Gespräche zur Verfügung. Anschließend erfolgt die Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten, sowie der Ersatzkandidaten und die Benennung eines Beauftragten und Stellvertreters für den Wahlvorschlag. Auch interessierte Nichtmitglieder sind eingeladen teilzunehmen, wenn sie Interesse an einer Kandidatur haben. Wer sich vorab informieren möchte, kann sich bei Manuel Langner unter Telefon 08138/35 59 20 oder per Mail: manuel@langner.la informieren.