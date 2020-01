Kommunalwahl in Schwabhausen

Der Bayerische Bauernverband (BBV) lädt zu einer Podiumsdiskussion vor der Landratswahl im März. Sie findet am Montag, 3. Februar, von 19.30 Uhr an im Gasthaus Göttler in Rumeltshausen statt. Der BBV bietet Landwirten die Chance, die Kandidaten zu den Themen Landwirtschaft und ländlicher Raum im Landkreis zu befragen. Eingeladen sind die Kandidaten Dagmar Wagner (Freie Wähler Kreisverband Dachau), Sebastian Leiß (Freie Wähler Stadt Dachau), Stefan Löwl (CSU), Achim Liebl (Die Grünen), Hubert Böck (SPD), Hauke Stöwsand (ÖDP) und Jonathan Westermeier (Die Linke/Die Partei).