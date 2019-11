Florian Scherf führt die CSU-Kandidatenliste in Schwabhausen an.

Die CSU Schwabhausen hat für die Kommunalwahl 2020 ein klares Ziel vor Augen. Sie will die Zahl ihrer im Gemeinderat vertretenen Mandatsträger deutlich erhöhen und darüber hinaus mit Florian Scherf (50) den neuen Bürgermeister stellen. Während Scherf bereits im Juli zum Bürgermeisterkandidaten gekürt worden war, folgte jetzt die Aufstellungsversammlung für die Gemeinderatskandidaten.

Der Ortsvorsitzende Josef Reischl zeigt sich höchst zufrieden mit der "starken und bunt gemischten" Kandidatenliste. "Wir haben eine tolle, vielschichtige Mannschaft." Sowohl vom Alter als auch von den Berufsgruppen und den Ehrenämtern her habe man eine große Bandbreite zu bieten. Mit dem Fraktionsvorsitzenden und Sozialreferenten Florian Scherf und den langjährigen Kommunalpolitikern Georg Hillreiner und Dieter Blimmel wollen drei der derzeit fünf amtierenden CSU-Gemeinderäte wieder in das 20-köpfige Gremium einziehen. Die beiden Puchschlagener Vertreter der CSU, Franz Frahammer senior und Thomas Böswirth, treten bei dieser Kommunalwahl nicht mehr an.

Ohne Probleme habe man die Liste voll bekommen, sagt Reischl. Dies sei wohl dem Neustart geschuldet, der im kommenden Jahr in Schwabhausen ansteht. "Das sehen sehr viele als große Chance." Denn Bürgermeister Josef Baumgartner kann aus Altersgründen nicht mehr für das Amt des Rathauschefs kandidieren.

Die CSU will den Zusammenhalt und das Zusammenleben Schwabhausen und den Ortsteilen etwa durch eine Stärkung der Vereine und eine bessere Einbindung der Bevölkerung in die politischen Entscheidungen fördern. Die Partei stehe für bezahlbaren Wohnraum, ein gesundes Wirtschaften und eine aktive Gewerbepolitik. Durch einen Kurswechsel weg vom Reagieren hin zum Agieren will CSU-Chef Reischl dem Zuzug in die Gemeinde begegnen und das Wachstum aktiv steuern, damit Jung und Alt auch in Zukunft gerne hier wohnen.

Auf den vorderen Rängen kandidieren hinter Scherf Josef Reischl, Astrid Samhuber, Franz Frahammer junior, Blimmel und Hillreiner.

Auf der Versammlung ehrte die CSU Stilla Roth, die seit 45 Jahren Mitglied in der Partei ist. "Unsere langjährigen Mitglieder sind die Bande die uns zusammenhalten" erklärte Reischl.