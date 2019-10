Kommunalwahl in Röhrmoos

Am Donnerstag, 7. November, nominiert der CSU-Ortsverband Röhrmoos seinen Bürgermeisterkandidaten sowie die 20 Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 15. März 2020. Die Nominierungsversammlung findet um 19.30 Uhr im Landgasthof Brummer in Großinzemoos statt.