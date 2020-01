Mit einem Team aus jüngeren, motivierten Leuten und erfahrenen Kommunalpolitikern starten die Freien Wähler Petershausen in den Kommunalwahlkampf. Marcel Fath, der als amtierender Bürgermeister den Chefsessel im Rathaus verteidigen will, führt die Bewerberliste an. Danach finden sich auf den vorderen Plätzen viele neue Gesichter. "Wir setzen bewusst auf jüngere Bewerber, die gerne mitgestalten und sich aktiv einbringen wollen", sagt Harald Sprattler. Der FW-Ortsvorsitzende, der Ende 2018 als Nachrücker in den Gemeinderat gekommen ist, kandidiert so wie auch die übrigen sechs aktiven FW-Gemeinderäte erneut für ein Mandat. Allerdings sind die meisten der bisher im Gremium vertretenen FW-Politiker ganz bewusst auf hintere Listenplätze ab Position neun gerückt, um Bewerbern der jungen und mittleren Generation eine echte Chance zu geben. "Wir bringen im Gemeinderat langfristige Projekte auf den Weg mit Auswirkungen auf die kommenden Jahrzehnte, da sollten auch Jüngere mitentscheiden."

Wenn nun bis auf Karina Hechtl und Margarete Scherbaum alle erfahrenen Gemeinderäte nach hinten rücken, "bedeutet das keinesfalls, dass wir Ältere mit der Politik unseres Bürgermeisters Marcel Fath nicht einverstanden sind, das wäre die ganz falsche Botschaft", betont Sprattler. Vielmehr sollen jüngere Kräfte, die alle "wirklich wollen" mit vorderen Plätzen gefördert werden. Doch das letzte Wort haben sowieso die Wähler, die mit ihrer Stimmverteilung auch bekannte Gesichter vom Ende der Liste wieder nach vorne häufeln können, das weiß auch der FW-Vorsitzende.

Mit welchen Sachthemen sich die Freien Wähler im Wahlkampf konkret positionieren, will Sprattler zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Unabhängig von den Sachthemen setzen die Freien Wähler auf einen fairen Wahlkampf und hoffen, ihre aktuell sieben Gemeinderatsmandate erfolgreich verteidigen zu können.