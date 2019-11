Ihrem bereits nominierten Bürgermeisterkandidaten Günter Fuchs (CSU) stellt die Petershausener CSU jetzt engagierte Bewerber für den Gemeinderat zur Seite. "Ein kompetentes Team, eine gute, bunt gemischte Liste", so charakterisierte Fuchs die Mitstreiter, mit denen gemeinsam er "Petershausen für die Zukunft startklar machen" will. Aufbruchstimmung war zu spüren bei der Nominierungsversammlung, zu der jetzt nicht nur CSU-Mitglieder, sondern auch gut zwei Dutzend Gäste in den Gasthof Ostermair nach Kollbach gekommen waren. Damit bei allem politischen Ehrgeiz der Humor nicht ins Hintertreffen gerät, präsentierte CSU-Ortsvorsitzende Hilde Weßner erst einmal eine amüsante Glosse über die Wirrungen und Untiefen der Kommunalpolitik. In die heitere Stimmung hinein appellierte sie dann eindringlich an ein "demokratisches Miteinander mit Respekt".

Im kommenden Wahlkampf sollen in Petershausen, wo in der Vergangenheit die politischen Auseinandersetzungen durchaus auch mit harten Bandagen geführt wurden, nun "Polemik und Populismus keinen Raum haben", betonte Weßner mit Nachdruck. Auch ihre Parteikollegen hatte sie vermutlich mit im Auge, als sie für ein "helles und freundliches Miteinander" warb.

Ein Wahlprogramm gibt es noch nicht, aber wichtige CSU-Themen liegen schon auf dem Tisch. Günter Fuchs, der als Bürgermeisterkandidat die CSU-Liste anführt, möchte Peterhausen "liebenswert erhalten." Alle Entwicklungen will er gemeinsam mit der Bevölkerung vorantreiben. Ortsvorsitzende Hilde Weßner, die auf Listenplatz zwei kandidiert, möchte Wachstum und ländliche Strukturen "sanft miteinander kombinieren". Dabei "Petershausen voranbringen, aber auch bewahren".

Neben ähnlichen politischen Zielen nannte Josef Gerer ein eher sportliches Motiv für seine Kandidatur, das ein Licht wirft auf die wechselvolle politische Landschaft in Petershausen. Als dienstältester CSU-Gemeinderat seit 1996, so Gerer, habe er in vier Wahlperioden vier Bürgermeister erlebt. Tatsächlich waren in dieser Zeit nacheinander Ludwig Götz (CSU), Elisabeth Kraus (FW), Günter Fuchs (CSU) und aktuell Marcel Fath (FW) Chef im Petershausener Rathaushaus. Mit einer fünften Periode und einem fünften Bürgermeister, der nach Gerers Wunsch natürlich Günter Fuchs heißen soll, "komme ich ins Guinness-Buch der Rekorde", sagte Gerer mit einem Augenzwinkern. Auf weiteren vorderen Listenplätzen der CSU kandidieren Gerhard Weber und Alfred Kirmair, fünf von sieben aktiven Gemeinderäten treten somit wieder an. Nicht mehr kandidieren Daniel Lettmair und Lydia Thiel. Alle 20 Bewerber auf der Liste, darunter sieben Frauen und eine Reihe junger Leute, bestätigten die Mitglieder in einer Blockwahl einstimmig. Mit diesem "Super-Team" will Fuchs nun starten.

Spannend könnte das Ringen um Wählerstimmen in Petershausen tatsächlich werden, denn die politische Landschaft wird deutlich vielfältiger: Zu den bisher im Gemeinderat vertretenen Parteien von CSU, SPD und Freien Wähler kommen mit Überparteilicher Bürgergemeinschaft Petershausen, FDP und Grünen drei weitere Gruppierungen neu auf den Plan.

Die CSU war im Petershausener Gemeinderat ursprünglich mit acht Sitzen vertreten, bevor Jürgen Junghans 2017 die Partei verließ, um nun für die FDP als Bürgermeisterkandidat anzutreten. Für die Kommunalwahl 2020 hat die Ortsvorsitzende Hilde Weßner in der Konkurrenz von nun sechs konkurrierenden Listen deshalb realistische Vorstellungen. Ihr Wahlziel: "sechs Sitze plus".