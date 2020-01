"Mir ist es wichtig, dass es in unserer Gemeinde auch bezahlbaren Wohnraum für junge Menschen gibt", erklärte Veit Winkler, 22, auf der Nominierungsversammlung der Odelzhausener SPD und der Freien Wählergemeinschaft Odelzhausen am vergangenen Mittwoch im Vereinsheim des SV Odelzhausen. Ähnlich äußerte sich auch der gleichaltrige Marcel Bösinger oder auch der 26-jährige SPD-Kreistagskandidat Sebastian Maier. Die Freie Wählergemeinschaft pflegt übrigens keine Verbindungen zu der Partei der Freien Wähler, die im Landkreis und der Großen Kreisstadt mit eigenen Listen antreten.

Wohnraum und ÖPNV - das sind die beiden großen Themen, die eine wichtige Rolle in fast allen Wortmeldungen der drei Frauen und sieben Männer spielten, die sich am 15. März für einen Sitz im Odelzhausener Gemeinderat bewerben. Winkler kandidiert auf dem aussichtsreichen Platz zwei; er hat eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung hinter sich, studiert nun in Augsburg Sozialwissenschaften. Bösinger folgt an vierter Stelle: Er ist ein Lagerlogistik-Fachmann bei einem großen Unternehmen mit Sitz in Odelzhausen und München. Dass beide an derart prominenter Stelle zu finden sind, hat wohl nicht nur mit ihrer Jugend zu tun, sondern auch mit ihrem Engagement beim SV Odelzhausen: Winkler fungiert als Jugendleiter, Bösinger ist Leiter der American-Football-Abteilung.

Angeführt wird die Liste von der aktuellen Gemeinderätin Brigitte Inderst, 61, eine Geologin und Mineralogin, die in Dietenhausen wohnt und als Geschäftsführerin einer Karlsfelder Messgerätefirma tätig ist. Auf Rang drei ist der Elektroinstallateur Toni Küpper, 64, platziert, in den vergangenen 25 Jahren eine der prägenden Figuren der Odelzhausener Fußballabteilung. Mittlerweile ist er Chef der Stockschützen. Küpper gehört zudem seit vier Jahren dem rührigen Odelzhausener Asylhelferkreis an. Dort sind auch die pensionierte Lehrerin Reinhild Somogyvar-Kolb, 74, und die Sekretärin des evangelischen Pfarrbüros Odelzhausen, Ingrid Scheck, 68, aktiv. Ehrenamtliche Tätigkeit in einem der Odelzhausener Vereine oder auch dem Asylhelferkreis - das verbindet viele der zehn Kandidatinnen und Kandidaten, die auf den Gemeinderatswahllisten jeweils zweifach angekreuzt werden können. Das künftige Gremium wird zwanzig Sitze umfassen, die Listenorganisatoren um den langjährigen SPD-Ortschef Klaus Rössle, 70, konnten indes nur zehn Personen für einen Einsatz motivieren.

Hubert Böck, 54, strahlte in Odelzhausen dennoch Optimismus aus. Der SPD-Kreisvorsitzende und Landratskandidat leitete das Nominierungsprozedere und kommentierte: "Wir bieten in Odelzhausen wie im gesamten Landkreis viele interessante Persönlichkeiten auf. Am 15. März wird es sicher spannend." Rössle tritt nach 24 Jahren Gemeinderatszugehörigkeit nicht mehr an. "Es ist Zeit, Jüngeren Platz zu machen", erklärte er der Dachauer SZ. Jüngeren wie Veit Winkler oder Marcel Bösinger. Deren Kandidatur begrüßte Odelzhausens Bürgermeister Markus Trinkl (parteifrei) ausdrücklich. "Ein Gemeinderat sollte ja die Bevölkerungsstruktur widerspiegeln. Das ist bei uns gegenwärtig nicht der Fall", monierte Trinkl, der als Gast an der Veranstaltung teilnahm. Der Altersdurchschnitt in Odelzhausen betrage derzeit 42 Jahre, so der 37-jährige Rathauschef. Der Altersdurchschnitt des aktuellen Gemeinderats liege deutlich darüber. Die SPD verzichtet, wie schon berichtet, auf einen eigenen Bewerber für das Bürgermeisteramt und unterstützt stattdessen Markus Trinkl.