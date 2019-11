"Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal ohne einen eigenen CSU-Kandidaten aufgetreten sind", kratzte sich Michael Kiemer, 57, der stellvertretende Odelzhausener CSU-Ortschef, nach der Nominierungsversammlung seiner Partei für die Kommunalwahl am Kopf. Eventuell war das noch vor den Zeiten von Markus Trinkls Vorvorgänger Anton Wirthmüller, den er kürzlich zum 90. Geburtstag geehrt hat. Wirthmüller saß bis 1996 auf dem Sessel und regierte 28 Jahre lang. Im kommenden Jahr verzichtet die CSU auf einen eigenen Kandidaten und stellt sich stattdessen hinter Trinkl. Wohl auch, weil der 36-Jährige derart populär ist, dass er keinen Gegner fürchten müsste, gleich aus welcher Partei. Markus Trinkl wurde vor sechs Jahren von den Freien Wählern und der BGO nominiert - beide Gruppen haben angekündigt, ihn heuer wieder küren zu wollen (beide Versammlungen folgen im Dezember).

Die Odelzhausener CSU wählt einen anderen Weg: "Wir unterstützen seine Wiederwahl, aber wir nominieren ihn nicht", führt Kiemer aus. Warum? "Das machen ja schon die anderen, das reicht", lautet Kiemers Antwort. Zumal Trinkl auf der CSU-Liste für den Kreistag antrete. Der amtierende Bürgermeister bedankte sich für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Anschließend folgte eine 45-minütige Kurzversion des Resümees, das Trinkl auf den Bürgerversammlungen am 28. November in Odelzhausen und am 5. Dezember in Sixtnitgern zu halten gedenkt.

Detailansicht öffnen Odelzhausens parteiloser Bürgermeister Markus Trinkl erfährt Unterstützung von der CSU. (Foto: Toni Heigl)

Für den Gemeinderat, der künftig wegen des Wachstums der Kommune zwanzig Mitglieder umfassen wird, stellt die Orts-CSU Personen aus fast allen Ortsteilen auf. Spitzenkandidat ist der Tödtenrieder Johann Heitmair, 54; der CSU-Chef fungierte in den vergangenen fünf Jahren auch als Trinkls Stellvertreter. Es folgen mit dem Roßbacher Lorenz Bradl, 64, und den beiden Höfarern Kiemer und Paul Brandhofer, 39, drei weitere bisherige Gemeinderäte. Drei Frauen treten für die CSU an: Michaela Brandhofer, 26, aus Höfa steht auf Platz sechs, die Dietenhauserin Lydia Danhofer, 57, auf Platz 13 und die Odelzhauserin Nicole Pirkl, 46, auf Platz 18. Eine Frauenquote war bei der CSU kein Thema.

"Es ist sowieso schon schwer genug, zwanzig Personen zu finden, die im Gemeinderat tätig werden wollen", klagt Kiemer. An eine Quote sei daher nicht zu denken. Mit der CSU-Kreistagskandidatin Bärbel Riedel aus Odelzhausen hätte es zwar eine profilierte Frau gegeben, die sich politisch engagieren will, doch den Weg auf die Gemeinderatsliste fand sie nicht. Die damalige Grundschul-Elternbeirätin Riedel und ihre Kollegin Michaela Steinert hatten jahrelang für eine Gemeinschaftsschule in Odelzhausen geworben und damit den Stein für den Realschul-Standort Odelzhausen ins Rollen gebracht.

Detailansicht öffnen

Für die CSU treten daher vornehmlich Männer an, darunter in der Gemeinde bekannte Köpfe wie der Gaggerser Bankkaufmann Robert Arzberger, 35, auf Platz fünf, der Odelzhausener Immobilienmakler Bernd Gasteiger, 43, auf Platz sieben oder der Hadersrieder Abbruchunternehmer Siegfried Kreppold, 55, auf Platz acht. Das Trio stellt sich erstmals zur Wahl ebenso wie der Odelzhausener Feuerwehrkommandant Maximilian Brandmair, 33, auf Platz zehn, der Sohn des Ex-Bürgermeisters Konrad Brandmair, den Markus Trinkl vor fünf Jahren überraschend deutlich entthront hatte. Michael Kiemer erklärt: "Wir wollen im neuen Gemeinderat wieder rund ein Drittel der Mitglieder stellen."