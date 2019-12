Die Bürgergemeinschaft Odelzhausen (BGO) hat auf ihrer Nominierungsversammlung ihre Unterstützung für Bürgermeister Markus Trinkl (parteifrei) bei den Kommunalwahlen offiziell gemacht: Der 36-Jährige wurde mit 28 von 28 Stimmen zum Bürgermeisterkandidaten der BGO gekürt - obwohl sich die Begeisterung über dessen Kandidatur auf der CSU-Kreistagsliste gering hielt.

Trinkl tritt für CSU im Landkreis an. Neben der BGO sprechen sich auch die CSU, die SPD und die Freien Wähler (FW) für eine Wiederwahl Trinkls aus. Die FW will ihn am Dienstag, 10. Dezember, ebenfalls als ihren Kandidaten auf den Schild heben. Der Rathauschef indes versuchte seine CSU-Nähe zu relativieren: "Vor allem ist es wichtig, den Landkreis-Westen und die Gemeinde im Kreistag zu stärken." BGO-Gründer und Grünen-Kreisrat Roderich Zauscher stimmte dem Rathauschef in Sachen Kreistag prinzipiell zu. In Sachen Lokalpolitik gab er Trinkl eine andere Botschaft mit: "Im Gemeinderat kommt es nicht nur auf den Bürgermeister an, sondern vor allem auf die Mehrheiten. Nur ein guter Gemeinderat macht auch gute Politik." Daher wünsche er sich ein Gremium mit möglichst vielen BGO-Mitgliedern, so Zauscher weiter.

Trinkls Bilanz fiel kurz aus. Er erinnerte an den Wahlkampf vor sechs Jahren, als er gleichfalls von der BGO und den Freien Wählern ins Rennen um den Rathaussessel geschickt worden war: "Für eure damalige Unterstützung bin ich euch dankbar, für eure jetzige auch." In den fünfeinhalb Jahren seit seinem Amtsantritt habe man gemeinsam viel erreicht. Das Erfolgsrezept sei: "Ab dem ersten Tag habe ich mich bemüht, ehrlich und fair mit allen umzugehen." Natürlich habe es zuweilen Differenzen gegeben, so Trinkl, nicht alle Beschlüsse seien einstimmig gefasst worden: "Das ist normal in einer Demokratie." Aber Konflikte seien nie ins Persönliche abgeglitten. "Mir ging es immer um die Sache", betonte der Bürgermeister. Er bedankte sich ausdrücklich bei den vier BGO-Ratsmitgliedern Elisabeth Kappes, Roderich Zauscher, Ursula Kohn und Werner Trinkl für die gute Zusammenarbeit - das Quartett führt auch im kommenden Jahr die BGO-Liste an.

Kappes leitete die Vorstellungsrunde mit dem augenzwinkernden Satz ein: "Bei uns darf nicht jeder auf die Liste." Die zwanzig Aspiranten seien daher alles "ganz besondere Menschen, echte Charakterdarsteller". Ihr eigenes Engagement, nicht nur im kommunalen Gremium, sondern auch in der Arbeitsgruppe Demografie, charakterisierte sie mit der Sentenz: "Nicht verzagen, Kappes fragen." Auf der BGO-Liste finden sich viele in der Kommune bestens bekannte Namen wieder, darunter der Apotheker Manfred Weyerer, 46, auf Platz sechs, die Buchhändlerin Angelika Aigner, 51, auf Platz sieben oder der Biobauer und langjährige frühere Gemeinderat Richard Wirthmüller, 56, auf Platz zwölf, die Vorsitzende des Heimatvereins Sittenbach, Elfriede Edelmann, 58, ist auf Platz 13 gesetzt, gefolgt vom Grafikdesigner Franz Laube, 59, der sich seit vielen Jahren für eine bessere ÖPNV-Anbindung der Gemeinde einsetzt, sowie auch Hans Brunschweiger, 64, auf Platz 16. Bemerkenswert: Bis zu Platz 14 ist es der BGO gelungen, eine Liste im Reißverschlussverfahren zwischen Frauen und Männern aufzuteilen. Insgesamt kandidieren neun Frauen für die BGO, darunter auch die Sittenbacher Erzieherin Maria Winkler, 58, auf Platz fünf oder die Sozialwirtin und Caritas-Mitarbeiterin Lena Wirthmüller, 30, auf Platz neun. Letztere fungiert zudem als Spitzenkandidatin des Bündnis für Dachau für den Kreistag. Zehn weitere BGO-Kandidaten sind auf drei verschiedenen Kreistagslisten zu finden: So wollen Kohn und Zauscher, 77, wieder für die Grünen in das oberste Landkreis-Gremium ziehen, Kappes erneut für die ÖDP.

Die Aufstellungsversammlung ging ausgesprochen flott über die Bühne: Schon nach 75 Minuten waren alle Abstimmungen abgewickelt und alle Reden gehalten. Ein Verdienst des Gemeinderats Werner Trinkl, 63, der die Regie übernommen hatte. Der langjährige Fußballabteilungsleiter des Ssportvereins Odelzhausen wies auch seinen Sohn auf dessen begrenzte Redezeit hin.