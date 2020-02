Hubertus Schulz, Bürgermeisterkandidat für Bündnis 90/Die Grünen in Markt Indersdorf, geht mit einem kleinen Bus auf Wahlkampftour und will den Bürgern Rede und Antwort stehen. "Ich möchte den Bürgern von Markt Indersdorf die Möglichkeit bieten, sich mit ihren Anliegen rund um die Gemeinde an mich zu wenden. Dabei kann man auch die Indersdorfer Grünen kennen lernen", beschreibt der Bürgermeisterkandidat seine Aktion. Mit dem kleinen Bus wollen die Grünen auch die weit verstreuten Ortsteile von Indersdorf in die Tour einbeziehen. Die Bürgermeisterkandidaten-Tour ist am vergangenen Samstag gestartet und endet am Samstag, 14. März, einen Tag vor der Wahl.

Die Indersdorfer Bürger sollen sich so ein Bild von ihrem potenziellen Bürgermeister machen können. Die Grünen haben für die Tour auch deshalb einen Bus gewählt, weil es in der Gemeinde ihrer Ansicht nach zu wenige Treffpunkte für die Bürger gibt. Gasthäuser, früher ein Mittelpunkt der Orte, seien in den vergangenen Jahren verschwunden, ebenso die Biergärten. Solche Treffpunkte und ein Bürgerhaus für Indersdorf sind daher ein wichtiger Bestandteil des Wahlprogramms. Schulz sieht durch die Präsenz der Grünen in der Bundes- und Landespolitik die Chance, auch überregionale Themen mit der Gemeinde umsetzen zu können. Darüber tauschte sich der Bürgermeisterkandidat mit Toni Hofreiter, Fraktionsvorsitzender im Bundestag für Bündnis 90/die Grünen, unlängst bei einem Treffen aus.

Der aktuelle Tourplan ist unter www.gruene-indersdorf-weichs.de hinterlegt und kann nach den Wünschen der Bürger angepasst werden.