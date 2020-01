Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als könne Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser (CSU) einen ziemlich entspannten Wahlkampf führen. Bis zum Ende des vergangenen Jahres war kein weiterer Bewerber für den Chefsessel im Indersdorfer Rathaus in Sicht. Obessers Wiederwahl schien eine ausgemachte Sache zu sein. Die anderen Parteien und Gruppierungen im Gemeinderat hatten sich schon im Herbst darauf verständigt, keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen zu schicken. Doch plötzlich kamen die Grünen ins Spiel, die bisher keine Rolle in der Gemeindepolitik spielten. Der im Oktober gegründete Ortsverband Markt Indersdorf-Weichs nominierte auch prompt einen Kandidaten: Der 58-jährige Diplom-Physiker Hubertus Schulz will Obesser den Bürgermeisterposten streitig machen. Seine Kandidatur und der Aufschlag der Grünen sind durchaus pikant - nicht nur für Obesser. Denn die Ökopartei spricht genau die Wähler an, die mit den Um(welt)denkern sympathisieren. Seit 30 Jahren ist die Umweltpolitik das Kerngeschäft dieser Gruppierung.

Dass es jetzt auch in Indersdorf einen Ortsverband der Grünen gibt, ist auf den Aufschwung der Partei zurückzuführen. Sie steht im Landkreis so gut da wie nie zuvor: 17,1 Prozent bei den Landtagswahlen 2018, 18,7 Prozent bei den Europawahlen im vergangenen Jahr, wiederholt zweitstärkste Kraft hinter der CSU. Die Mitgliederzahlen wachsen an, neue Ortsverbände schießen wie Pilze aus dem Boden. Fünf wurden in den beiden vergangenen Jahren gegründet, sieben gibt es im Landkreis insgesamt.

Detailansicht öffnen Will Franz Obesser als Bürgermeister ablösen: Hubertus Schulz. (Foto: Privat)

Um Bürgermeister und Gemeinderäte stellen zu können, braucht die Partei eine gefestigte Basis und eine gute Infrastruktur. Die Grünen wollten nach der Kommunalwahl "den Landkreis rocken", wie Landratskandidat Achim Liebl sagt. Da passt auch die Bürgermeisterkandidatur von Hubertus Schulz ins Bild. Vor einem Jahr war der 58-Jährige noch Mitglied der CSU, seit zwei Monaten gehört er den Grünen an. Der Diplom-Physiker arbeitet bei einem großen IT-Unternehmen und wohnt seit knapp 30 Jahren in Indersdorf, erst in Ainhofen, jetzt in Glonn. "Ich kandidiere nicht, um gegen jemanden anzutreten, sondern ich trete für etwas an", sagt Hubertus Schulz. Etwa für ein ganzheitliches Verkehrskonzept, das Radfahrer und Fußgänger miteinbezieht. Der öffentliche Nahverkehr müsse weiter ausgebaut werden, um den Zuzug im Landkreis verkraften zu können.

"Ich bin kein Autofeind", sagt der Kandidat, "aber wir müssen Alternativen schaffen". Verkehrspolitik ist für Schulz auch Umweltpolitik, und die höre an den Gemeindegrenzen nicht auf. Hier sieht er auch den größten Unterschied zu den Um(welt)denkern. "Sie machen regionale Umweltpolitik, ich will durchgehend etwas bewegen." Die Grünen seien auf kommunaler Ebene, im Land und auch im Bund vernetzt. Das will Schulz als Bürgermeister nutzen. Die Gemeinden könnten über ihre Finanzen nicht allein entscheiden, die Kreisumlage setze der Landkreis fest. Deshalb sei es gut, wenn die Grünen auch im Kreistag vertreten sind. Schulz fordert einen besseren Schutz der Schüler im wachsenden Straßenverkehr. Schulbusse kämen zu spät und seien überfüllt. Obwohl viele Kinder stehen müssten, führen die Busse außerhalb von Ortschaften schneller als die gesetzlich vorgeschriebenen 60 Kilometer pro Stunde.

Detailansicht öffnen "Wir sind mit Obesser sehr zufrieden", sagt Hans Wessner. (Foto: oh)

Schulz schwebt auch ein Bürgerhaus in Indersdorf vor, das als Treffpunkt für Vereine dienen soll. Das müsse nicht zwingend ein Neubau sein, auch leer stehende Gebäude kämen dafür in Frage. Zudem sieht der grüne Bürgermeisterkandidat die Gemeinde in der Pflicht, die Bürger über den digitalen Wandel zu informieren. Vielen seien die Konsequenzen des 5G - der neue Standard für das mobile Internet und die mobilen Telefone - nicht bewusst. "Die Gemeinde könnte Veranstaltungen dazu machen", so Schulz.

Dass die Grünen zur Gemeinderatswahl antreten und einen Bürgermeisterkandidaten nominieren, hat auch die Um(welt)denker überrascht. Seit ihrer Gründung vor 30 Jahren legt die Gruppierung einen Schwerpunkt auf die Umweltpolitik und nahm damit eine Vorreiterrolle ein. Sie setzt sich besonders für Fußgänger und Radfahrer ein. Bordsteinabsenkungen und der Ausbau vieler Geh- und Radwege gehen auf ihre Initiative zurück. Etwa der Geh- und Radweg an der Dachauer Straße, der den Radweg nach Niederroth ergänzt. Schon in den ersten Jahren im Gemeinderat brachten die Um(welt)denker den Antrag durch, den Bau von Fotovoltaikanlagen auf Privathäusern zu bezuschussen.

Seit 1990 hat die Gruppierung mindestens zwei Sitze im Gemeinderat. Bei der Kommunalwahl 2014 errang sie drei Mandate. Inzwischen gebe es in dem Gremium ein Gespür für Umweltthemen, stellt Sprecher und Gemeinderat Hans Wessner fest. "Das ist vielleicht unser größer Erfolg." Den grünen Bürgermeisterkandidaten wollen die Um(welt)denker aber nicht unterstützen. Die Gruppierung will sich nicht positionieren. "Wir sind mit Obesser sehr zufrieden", stellt Hans Wessner dennoch fest. Die Um(welt)denker haben aber nicht verstanden, warum die Grünen vor der Aufstellung ihrer Gemeinderatsliste nicht mit ihnen geredet haben. Interessenten wären auch auf die Liste der Gruppierung gekommen. Jetzt sind beide zu Konkurrenten geworden. Wessner: "Das könnte ein Schaden für die grüne Idee insgesamt sein."